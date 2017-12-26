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Galatasaray - Bucaspor maçında gergin anlar

Galatasaray'ın Bucaspor ile oynadığı mücadelede Tolga Ciğerci'ye Emre Toraman'ın yaptığı hareketler sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Bucaspor maçında gergin anlar
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26 Aralık 2017 22:07
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile oynadığı mücadelede gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Tolga Ciğerci, rakip ceza alanının solunda rakibini klas bir hareketle geçmeye başladı, ancak geçemedi ve yerde kaldı. Bu hareketin üzerine Emre Toraman, Tolga Ciğerci'nin yanına gelerek tepki gösterdi ve fiziki müdahalede bulundu.

Maçın hakemi Ali Şansalan, yaşanan gerginliğin ardından Emre Toraman'a sarı kart gösterirken, Galatasaray taraftarları pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti ve kalan dakikalarda Emre Toraman'ın ayağına top geldiğinde oyuncuyu ıslıkladı.





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