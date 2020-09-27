Galatasaray, bu sezon ilk kez takıldı!

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.



Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.



Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.



LİDERLİK KARAGÜMRÜK'E GEÇTİ



Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.



