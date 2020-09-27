Galatasaray, bu sezon ilk kez takıldı!

Ligde ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşarken, liderliği averajla Fatih Karagümrük'e kaptırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, bu sezon ilk kez takıldı!
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27 Eylül 2020 22:26
Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

LİDERLİK KARAGÜMRÜK'E GEÇTİ

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.



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