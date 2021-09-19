Galatasaray, bu sezon ilk kez 'sessiz' kaldı

Galatasaray, bu sezon oynadığı 11. resmi maçta ilk kez gol bulamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bu sezon ilk kez 'sessiz' kaldı
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19 Eylül 2021 19:13
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez ağları havalandıramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 10. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 16 gol gönderdi. Galatasaray, 11. resmi maçında ilk kez gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.

SON 3 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Üçüncü haftada Kasımpaşa, 4. haftada ise Trabzonspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada da Aytemiz Alanyaspor müsabakasından puansız ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı.


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