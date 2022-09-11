Galatasaray, bu sezon ilk kez 3 gol attı

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta bu sezon ilk kez 3 gol birden attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bu sezon ilk kez 3 gol attı
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11 Eylül 2022 23:26
Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

"Cimbom" bu sezon 6. lig maçında ilk kez 3 gol birden buldu.

Bu sezon geride kalan 5 maçta toplam 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 2 müsabakada birer, bir mücadelede ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Kasımpaşa ağlarına 3 gol göndererek bu sezon skor anlamında en üretken maçını geçirdi.

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