Galatasaray, bu sezon ilk kez 3 gol attı

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.



"Cimbom" bu sezon 6. lig maçında ilk kez 3 gol birden buldu.



Bu sezon geride kalan 5 maçta toplam 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 2 müsabakada birer, bir mücadelede ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



Galatasaray, Kasımpaşa ağlarına 3 gol göndererek bu sezon skor anlamında en üretken maçını geçirdi.





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