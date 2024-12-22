Galatasaray, bu sezon deplasmanda kayıpsız

Galatasaray, bu sezon Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bu sezon deplasmanda kayıpsız
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22 Aralık 2024 19:11
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'un ardından Bellona Kayserispor'u da mağlup etti.

Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

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