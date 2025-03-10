Galatasaray, bu sezon 7. kez maçı çevirdi!

1-0 yenik duruma düştüğü Alanyaspor karşısında kazanarak 3 puana uzanan Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bu sezon 7. kez maçı çevirdi!
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10 Mart 2025 11:57
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve 4 resmi maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 7. kez bir maçta geriye düşerken bunların hepsini çevirmeyi başardı.

Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçlarda Alanya deplasmanında 4. kez kazanırken, 3 maçı da berabere bitirdi ve 15 puan topladı. 


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