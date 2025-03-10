Galatasaray, bu sezon 7. kez maçı çevirdi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve 4 resmi maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 7. kez bir maçta geriye düşerken bunların hepsini çevirmeyi başardı.
Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçlarda Alanya deplasmanında 4. kez kazanırken, 3 maçı da berabere bitirdi ve 15 puan topladı.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 7. kez bir maçta geriye düşerken bunların hepsini çevirmeyi başardı.
Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçlarda Alanya deplasmanında 4. kez kazanırken, 3 maçı da berabere bitirdi ve 15 puan topladı.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<