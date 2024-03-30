Galatasaray bu kez çok ciddi: Wilfred Ndidi

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Wilfred Ndidi için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray bu kez çok ciddi: Wilfred Ndidi
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30 Mart 2024 18:45
Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Nijerya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Leicester'dan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.

SOMUT ADIM ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sona erecek Nijeryalı orta saha için yazın somut hamle yapmayı düşündüğü belirtildi.

TAKIMDAN AYRILACAK

Haberde İngiliz ekibinin oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemediği ve sezon sonunda kesin olarak Leciester'dan ayrılacağı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Ndidi'yi ikna etmek için elini çabuk tutacağı da yazıldı. Öte yandan sarı kırmızılı takımın, başarılı orta sahayı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışacağı da aktarıldı.

27 yaşındaki ön libero, Leicester ile bu sezon 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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