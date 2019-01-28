PSG FİYATI YÜKSELTMİŞTİ

ORTA SAHA ROTASYONUNDA OYUNCU KALMADI

Fransız basınından Fernando Reges ile ilgili ilginç yorum...PSG'nin Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediğini belirten Fransız medyası, "Galatasaray bu saatten sonra onu bırakmaz. Böyle bir çılgınlık yapmazlar" ifadelerini kullandı.Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando'nun satılmasına karşı çıkmıştı. Sambacı, Terim'in oyun planında en önemli isimlerden.Galatasaray'ın satmaya sıcak bakmadığı 31 yaşındaki Fernando Reges için PSG'nin çok istekli olduğu ve teklifi 7 milyon Euro'ya kadar yükselttiği kaydedildi. Marco Verratti'nin ağır bir sakatlık yaşaması, yeni sözleşme imzalama yanaşmayan ve Barcelona ile görüşen Adrien Rabiot'nun kadro dışı bırakılması ve Lassana Diarra'nın da futbolu bırakma noktasında olması nedeniyle Fernando Reges transferi için PSG'nin daha agresif hale geldiğinin altı çizildi.Orta saha rotasyonunda altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Nkunku, 19 yaşındaki Bernede ve 18 yaşındaki Yacine Adli dışında herhangi bir oyuncu kalmadı. Her 3 oyuncunun da ofansif özellikli olması nedeniyle PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel de zaman zaman stoperler Thilo Kehrer ve Marquinhos'a orta sahada görev verdi.