Galatasaray, Bornova'yı eli boş gönderdi!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova'yı 2-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Bornova'yı eli boş gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 16:01
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Diallo, 73. dakikada ise Ebru Topçu kaydetti.

Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle henüz 2 maça çıkan Galatasaray, ligde 2'de 2 yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery