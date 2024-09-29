Galatasaray, Bornova'yı eli boş gönderdi!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Diallo, 73. dakikada ise Ebru Topçu kaydetti.
Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle henüz 2 maça çıkan Galatasaray, ligde 2'de 2 yaptı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Diallo, 73. dakikada ise Ebru Topçu kaydetti.
Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle henüz 2 maça çıkan Galatasaray, ligde 2'de 2 yaptı.