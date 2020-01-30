Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i transfer etti

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i transfer etti
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30 Ocak 2020 14:25
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda geleceğe dönük bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i kadrosunda kattı.

BOLUSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, orta saha oyuncumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz."

31 MAÇTA 25 GOL

10 numara pozisyonunda görev alan Erkan Süer, son bir yılda Boluspor U21 ve Boluspor U19 takımlarında 31 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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