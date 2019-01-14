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Boluspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda 15 Ocak Salı günü oynanacak maçların hakemleri bell oldu.

Kaynak: DHA
Boluspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
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14 Ocak 2019 10:16
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında 15 Ocak Salı günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Boluspor'un evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16.00 Kayserispor- Akhisarspor (Halis Özkahya)
18.00 Antalyaspor- Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.50 Boluspor- Galatasaray (Mustafa Öğretmenoğlu)

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