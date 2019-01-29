Galatasaray Boluspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta?

Galatasaray-Boluspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray-Boluspor karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Boluspor maçı naklen yayınlanacak.
29 Ocak Salı günü saat 19.45'te oynanacak maç, a2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Boluspor maçı 29 Ocak Salı günü saat 19.45'ten itibaren a2'den naklen futbolseverler ile buluşacak.GALATASARAY-BOLUSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray
, sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor
ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. MUHTEMEL 11'LER Galatasaray
İsmail
Linnes
Ahmet
Semih
Gökay
Ömer
Donk
Selçuk
Celil
Yunus
Muğdat Boluspor
Gökhan
Ümit
Burak
Hayrullah
Diarra
Akabueze
Sebaihi
Umut
Mustafa
Guido
Özgür Can
Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı.
İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor. - Kura çekimi 30 Ocak'ta
Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.
Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.