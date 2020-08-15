2.4 MiLYON TL ALACAK

Ve Fatih Öztürk Galatasaray'da... Transfer, cuma günü resmiyete döküldü. Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki kaleci, 1 sene rötarlı da olsa imzayı attı.Sarı kırmızılılar bu transferi ses ile açıkladı. Fatih Öztürk, "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadelerini kullandı. Fatih Öztürk için bugün 19:05'te KAP açıklaması yapılması bekleniyor.Galatasaray daha önce Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini açıklamış, Ryan Donk ile sözleşme yenilenmişti.Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Turgay Ciner'den izin alan Fatih, cuma günü Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.