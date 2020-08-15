Galatasaray bir transferi daha açıklıyor

Kasımpaşa yönetimi, 1 yıl daha süresi olmasına rağmen Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a gitmesine izin verince tecrübeli kaleci 2 yıllık imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray bir transferi daha açıklıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 14:47
Ve Fatih Öztürk Galatasaray'da... Transfer, cuma günü resmiyete döküldü. Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki kaleci, 1 sene rötarlı da olsa imzayı attı. 

Sarı kırmızılılar bu transferi ses ile açıkladı. Fatih Öztürk, "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadelerini kullandı. Fatih Öztürk için bugün 19:05'te KAP açıklaması yapılması bekleniyor.

Galatasaray daha önce Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini açıklamış, Ryan Donk ile sözleşme yenilenmişti.

2.4 MiLYON TL ALACAK

Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Turgay Ciner'den izin alan Fatih, cuma günü Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için