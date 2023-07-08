Galatasaray bir transferi daha açıkladı

Galatasaray HDI Sigorta eski oyuncusu Fatma Beyaz'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray bir transferi daha açıkladı
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08 Temmuz 2023 16:54
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezonu Adam Voleybol'da kiralık olarak geçiren Fatma Beyaz ile yeniden anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta oyuncu Fatma Beyaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Voleybol kariyerine Vakıfbank altyapısında başlayan Fatma Beyaz, sırasıyla Salihli Belediyespor, Ordu Telekom, Yeşilyurt, İdmanocağı, Özateş, Beşiktaş, Kale 1957 Spor, Bolu Belediyespor, Galatasaray ve Adam Voleybol takımlarında forma giydi.

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