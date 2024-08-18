Galatasaray bir krizi daha çabuk atlattı

Galatasaray'da sancılı başlayan sezon, lig açısından şimdilik kayıpsız sürüyor. Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında yaşanan hezimetin ardından toparlanan sarı-kırmızılılar, Hatay ve Konya galibiyetleriyle ligde 2'de 2 yaptı. Ancak oynanan futbol camiayı memnun etmezken takımdaki eksikler de gün yüzüne çıktı.
Yönetimin, yapılacak takviyeler konusunda eli kolu bağlı durumda. Beklenen ayrılıklar gerçekleşmeyince transfer çalışmaları durma noktasına geldi. Kiralanması beklenen Zaha'da pürüz çıkınca Fildişili oyuncu mecburen Avrupa listesine yazıldı. Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile el sıkışıldı ama yıldız futbolcu Rus ekibine 'evet' demedi.
Köhn, Oliveira ve Halil de gelen tekliflere olumlu dönmedi. Hal böyle olunca hem transfer stratejisi sekteye uğradı hem de mali yük ağırlığını korudu. Sarıkırmızılı yöneticiler sorunu çözme konusunda kara kara düşünürken üst üste alınan iki galibiyet, derin krizin önüne şimdilik set çekti.
Yönetimin, yapılacak takviyeler konusunda eli kolu bağlı durumda. Beklenen ayrılıklar gerçekleşmeyince transfer çalışmaları durma noktasına geldi. Kiralanması beklenen Zaha'da pürüz çıkınca Fildişili oyuncu mecburen Avrupa listesine yazıldı. Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile el sıkışıldı ama yıldız futbolcu Rus ekibine 'evet' demedi.
Köhn, Oliveira ve Halil de gelen tekliflere olumlu dönmedi. Hal böyle olunca hem transfer stratejisi sekteye uğradı hem de mali yük ağırlığını korudu. Sarıkırmızılı yöneticiler sorunu çözme konusunda kara kara düşünürken üst üste alınan iki galibiyet, derin krizin önüne şimdilik set çekti.
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