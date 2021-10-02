Galatasaray, Bingöl'e set vermedi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bingöl Solhanspor ile karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Bingöl'e set vermedi
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02 Ekim 2021 23:28
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Bingöl Solhanspor'un çeyrek final şansının kalmadığı grupta müsabakalar, yarın (3 Ekim) saat 13.00'teki Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor ve saat 15.30'daki Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Bingöl Solhanspor: Dautefendic, Queiroz, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Ilinkhy (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)

Setler: 27-29, 21-25, 22-25

Süre: 97 dakika (35, 28, 34)


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