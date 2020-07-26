Galatasaray, Beto ile anlaştı

Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Beto ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray, Beto ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2020 21:50
Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'un haberine göre, Fernando Muslera'nın gelecek sezonun büyük bölümünde de oynayamayacak olmasından dolayı kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Beto ile anlaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.

Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için