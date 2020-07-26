Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.
NTV Spor'un haberine göre, Fernando Muslera'nın gelecek sezonun büyük bölümünde de oynayamayacak olmasından dolayı kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Beto ile anlaştı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.
Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.
NTV Spor'un haberine göre, Fernando Muslera'nın gelecek sezonun büyük bölümünde de oynayamayacak olmasından dolayı kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Beto ile anlaştı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.
Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.