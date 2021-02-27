Galatasaray, Beşiktaş'ın 61 yıllık rekoruna göz dikti!

Süper Lig'de Erzurumspor'u da 2-0'la geçen Galatasaray, Beşiktaş'ın rekoruna yaklaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Beşiktaş'ın 61 yıllık rekoruna göz dikti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2021 22:43
Süper Lig'in 27. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde BB Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından galibiyet serisini 8 maça çıkaran sarı - kırmızılılar, Süper Lig rekoruna 1 adım daha yaklaştı.

Son 8 maçını kazanan Galatasaray, önündeki 5 maçı kazanırsa Beşiktaş'ın 61 yıllık art arda maç kazanma rekorunu egale edecek.

Galatasaray'ın önündeki 5 maçı;

Ankaragücü (D)
Sivasspor (E)
Kayserispor (D)
Ç.Rizespor (E)
Hatayspor (D)



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için