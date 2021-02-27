Galatasaray, Beşiktaş'ın 61 yıllık rekoruna göz dikti!

Süper Lig'in 27. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde BB Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu skorun ardından galibiyet serisini 8 maça çıkaran sarı - kırmızılılar, Süper Lig rekoruna 1 adım daha yaklaştı.
Son 8 maçını kazanan Galatasaray, önündeki 5 maçı kazanırsa Beşiktaş'ın 61 yıllık art arda maç kazanma rekorunu egale edecek.
Galatasaray'ın önündeki 5 maçı;
Ankaragücü (D)
Sivasspor (E)
Kayserispor (D)
Ç.Rizespor (E)
Hatayspor (D)
Bu skorun ardından galibiyet serisini 8 maça çıkaran sarı - kırmızılılar, Süper Lig rekoruna 1 adım daha yaklaştı.
Son 8 maçını kazanan Galatasaray, önündeki 5 maçı kazanırsa Beşiktaş'ın 61 yıllık art arda maç kazanma rekorunu egale edecek.
Galatasaray'ın önündeki 5 maçı;
Ankaragücü (D)
Sivasspor (E)
Kayserispor (D)
Ç.Rizespor (E)
Hatayspor (D)