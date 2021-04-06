Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek

Süper Lig'de hafta içini boş geçecek Galatasaray, tüm planlarını Fatih Karagümrük maçı için yapacak.



Galatasaray'ın bay geçeceği haftada Beşiktaş, Alanya'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Malatya'ya gidecek.



Böylece Süper Lig'de lider Beşiktaş ile Galatasaray'ın maç sayısı eşitlenecek, sarı-lacivertlilerin ise bir maç fazlası olacak.



Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



