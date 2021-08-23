Galatasaray, Beşiktaş'tan transfer yaptı!

Galatasaray, Beşiktaş'tan Sadık Emir Kabaca'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Beşiktaş'tan transfer yaptı!
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23 Ağustos 2021 17:16
Galatasaray, Beşiktaş'tan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, profesyonel basketbolcu Sadık Emir Kabaca 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Bandırma Kırmızı'da 2016-2017 sezonunda kariyer başlangıcı yaptı. Ertesi sezon Bandırma ekibi ile 35 kez parkeye çıkan Kabaca, performansını artırdı ve 5.9 sayı, 4.3 ribaunt ortalaması tutturdu. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç basketbolcu 12 maçta boy gösterdi ve 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ta geçirdi.

Beşiktaş'ta 29 maça çıkan ve 16,4 süre ortalamasıyla parkede kalan milli oyuncu, 4.24 sayı, 3,1 ribaunt ortalamasıyla sezonu tamamladı.

Sadık Emir Kabaca'ya kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray'da başarılı bir kariyer diliyoruz."


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