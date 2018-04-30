Galatasaray Beşiktaş özeti, Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi

'in 31. haftasında, taraftarı önünde'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada, 70. dakikadakaydetti. Sarı-krımızılı takımda 66. dakikadabir penaltı atışından yararlanamadı.'ta 66. dakikadakırmızı kart gördü.Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 66'ya çıkardı ve haftayı lider kapattı. Beşiktaş ise 62 puanda kalarak haftayı 4. sırada tamamladı.Galatasaray, ligin 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.(66) Galatasaray(65) M. Başakşehir(63) Fenerbahçe(62) BeşiktaşGalatasaray maça çok hızlı başladı. Henüz ilk dakika oynanırken Garry Rodrigues atılan uzun topu aldı ve rakiplerini geçip ceza sahasına girdi. Ancak Fabri daha önce davrandı ve topu son anda rakibi vurmadan kontrol etmeyi başardı.Mücadelenin 4. dakikasında Belhanda'nın orta sahada Medel'e yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi. Fırat Aydınus bu pozisyonda Belhanda'ya bir de sarı kart gösterdi. Belhanda cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta oynanacak Akhisarspor maçında görev yapamayacak.Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı top kaybı sonrasında Denayer'den önce davranan Alvaro Negredo bir anda topu önüne alıp ceza sahasına doğru ilerledi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Negredo, aşırtma bir vuruş denedi. İspanyol oyuncunun yaptığı aşırtma sonrasında top direğin yanından auta çıktı.Galatasaray'da Fernando Muslera uzun topla oyunu başlattı. Gomis sol kanattaki Rodrigues'e kafasıyla topu indirdi. Rodrigues, bir süre bekledikten sonra ceza sahasına koşu yapan Nagatomo'yu topla buluşturdu. Japon oyuncu ceza sahasına girer girmez topu altıpas bölgesine doğru gönderdi. Gerilerden gelen Fernando Reges, yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Galatasaray 23. dakikada Fernando'nun golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Beşiktaş orta sahada topla çıkmak isterken, Sofiane Feghouli araya girdi. Feghouli pasını Gomis'e verdi. Gomis savunmayı boş pozizyonda yakaladı. 36. dakikada Gomis, ceza sahasına doğru ilerledi ve ceza sahasına girer girmez sert bir şut çıkardı. Ancak Fabri topu kornere çelmeyi başardı. Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Korner sonrasında ceza sahasının dışına çıkan topa Rodrigues vurdu ve top üstten auta gitti.Mücadelenin 39. dakikasında Beşiktaş çok etkili geldi. Sol kanatta Adriano topla buluştu. Brezilyalı oyuncu ceza sahasına doğru topu havalandırdı. Talisca iyi yükseldi ve etkili bir kafa vuruşu yaptı. Top direğin az farkla yanından auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de başka gol bulamadı. İlk 45 dakikayı Beşiktaş karşısında Galatasaray 1-0 önde kapattı.İkinci yarının ilk tehlikesi Beşiktaş'tan geldi. Sol kanattan ceza sahasın önüne gönderilen topu Tolgay bekletmeden kaleye gönderdi ancak top üstten auta çıktı.Mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş hızlı geldi. Sol kanada atılan topu Quaresma aldı. Portekizli oyuncu ceza sahasına doğru hareketlendikten sonra etkili bir plase yaptı ancak Muslera topu son anda parmaklarıyla kornere çeldi. Korner sonrasında top Muslera'da kaldı.Fabri 53. dakikada oyunu uzun vurarak başlattı. Galatasaray sahasına inen topa Maicon istediği gibi vuramadı ve seken top Ryan Babel'de kaldı. Babel kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase yaptı. Babel'in vuruşunda top yandan auta çıktı.Büyük çekişmeye sahne olan derbide pozisyonlar arka arkaya geldi. Gelişen Beşiktaş hücumunda sol kanatta ceza sahasına çevrilen topa müsait pozisyonda Talisca dokunamadı. Bu pozisyondan bir dakika sonra 61. dakikada Feghouli Fabri ile karşı karşıya ağır davrandı ve savunmadan top kornere çıktı.Mücadelenin 64. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen uzun topa Gomis hareketlendi. Gomis, Tosic'ten önce davrandı ve topla birlikte ceza sahasına girdi. Tosic'in müdahalesine rağmen Gomis vurdu, top Fabri'den döndü. Devamında Rodrigues'in vuruşunu da Fabri kullandı. Ancak hakem ilk pozisyonda Tosic'in Bafetimbi Gomis'i çekmesini penaltı olarak değerlendirdi. Bu pozisyonda Tosic bir de kırmızı kart gördü. Beşiktaş kalan dakikalarda 10 kişi kalırken, topun başına Galatasaray'da Gomis geçti. Bafetimbi Gomis penaltıda topu direğe nişanladı. Dönen topa Rodrigues vurdu ve top üstten auta çıktı.Galatasaray 10 kişi kalan rakibi karşısında daha etkili olmaya ve poizsyonlar yakalamay başladı. 70. dakikada Martin Linnes topla birlikte rakip sahada etkili bir şekilde ilerledi Linnes topu ceza yayına kadar getirdikten sorna ara pasında topu Rodrigues ile buluşturdu. Rodrigues ceza sahasında topu çekip iki rakibini oyundan düşürdü. Daha sonra yerden vuruşunu yapan Rodrigues, topu ağlara göndermeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu golle skoru 2-0'a getirdi.Mücadelenin 76. dakikasında Beşiktaş'ta Anderson Talisca sarı kart gördü. Fatih Terim, 78. dakikada ikinci oyuncu değişikliğine gitti. Galatasaray'da Feghouli yerine oyuna Sinan Gümüş girdi.Fatih Terim son değişikliğini 83. dakikada yaptı. Galatasaray'da Belhanda yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.Büyük heyecana sahne olan mücadelenin kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.1. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kalırken, erken davranan Fabricio topa sahip oldu.20. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray savunmasında Denayer'in yaptığı hatada topu kafayla önüne alan Negredo, sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Negredo'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.23. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo'nun ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-025. dakikada Talisca'nın sağdan yaptığı ortada, savunmadan seken top ceza sahasının sol çaprazında bulunan Quaresma'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muslera yatarak topa sahip oldu.34. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Gomis'ten seken topa penaltı noktasında Maicon kafa vuruşunu yaparken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.36. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topu kapan Feghouli, pasını Gomis'e verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta, Fabricio son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.39. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.50. dakikada Quaresma'nın sol çaprazda ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta, kaleci Muslera köşeye giden topu son anda kornere çeldi.53. dakikada Donk'un pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.Aynı dakikada Fabricio'nun uzun degajında Galatasaray savunmasında Maicon'dan seken topu önünde bulan Babel'in, ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.59. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı direğin dibinden çıkardı.61. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda savunmaya çarpan top sağ çaprazda Feghouli'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak son anda araya giren Medel'in müdahalesiyle kornere gitti.65. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Beşiktaş ceza sahasında Gomis, Tosic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti ve siyah-beyazlı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 66. dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direkten döndü.70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Rodrigues, önünü açtıktan sonra yerden yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 2-085. dakikada Gomis'in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top yandan az farkla auta çıktı.90+3. dakikada Lens'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Türk TelekomFırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşçıoğluMuslera, Mariano (Dk. 22 Linnes), Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli (Dk. 78 Sinan Gümüş), Belhanda (Dk. 84 Selçuk İnan), Rodrigues, GomisFabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 61 Vida), Tosic, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 81 Oğuzhan Özyakup), Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (Dk. 35 Lens)Dk. 23 Fernando, Dk. 70 Rodrigues (Galatasaray)Dk. 65 Tosic (Beşiktaş)Dk. 4 Belhanda, Dk. 90+2 Fernando (Galatasaray), Dk. 44 Adriano, Dk. 76 Talisca (Beşiktaş)