Galatasaray - Beşiktaş: Muhtemel 11

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak..Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Gedson, Kerem, Emre Akbaba, Onyekuru, FalcaoErsin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, LarinBeşiktaş'ta derbi müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise kart sınırındaki tek isim Arda Turan.Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir.Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.Tecrübeli hakemin yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı.FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş'tan 2, Galatasaray'dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.