Galatasaray Beşiktaş maçını dünyada hangi yabancı kanallar veriyor?

Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rekabeti |Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçın dünyada birçok ülkeden naklen yayınlanacak. Galatasaray'ın Beşiktaş ile yapacağı maçı Türkiye'de beIN Sports canlı olarak yayınlayacak ve karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Peki hangi kanallardan şifresiz olarak diğer ülkelerde naklen yayınlanacak? İşte detaylar...beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr







Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.Galatasaray'ın iç saha başarısı | Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın iç saha maçlarındaki başarılı performansı ile Beşiktaş'ın deplasman karnesindeki zayıflığı dikkati çekiyor.Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 15 maçın 14'ünde rakiplerine üstünlük kuran ve sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, yalnızca Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve golsüz sona eren derbide puan kaybetti.Beşiktaş ise bu sezon deplasmanlarda taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.Siyah-beyazlı ekip ligde geride kalan 30 haftada, 15 deplasman mücadelesine çıkarken bu maçlarda 6 kez sahadan galip ayrıldı. Dış saha maçlarında 4 kez ev sahibi ekiplere yenilen Beşiktaş, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı ve 22 puan kaybetti.Topladığı 63 puanın 43'ünü iç sahadaki sonuçlarıyla elde eden Galatasaray, bu sezon şu ana kadar kaydettiği 68 golün 42'sini Türk Telekom Stadı'nda attı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde sadece 9 gol görürken 8 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.İç saha maçlarında 2,8 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı ekip, evinde en farklı galibiyetini ise Bursaspor'u 5-0 yenerek elde etti.Deplasmanlarda sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş ise dış sahalarda attığı 22 gole karşılık 16 gol yedi.Siyah-beyazlı ekip deplasmanda en farklı galibiyetini ise 29. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenerek aldı. Beşiktaş 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.Deplasman maçlarında sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş, dış saha müsabakalarında sinirlerine hakim olamadı.Bu sezon toplam 5 kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcular, oyundan ihraç edildikleri bütün maçları deplasmanda yaşadı.Siyah-beyazlıların, 6. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbide 2 oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalırken Oğuzhan Özyakup maçın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Galatasaraylı oyuncular ise bu sezon gördükleri 5 kırmızı kartın 3'ünü kendi seyircileri önünde yaşadı.Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına 2. sıradan devam eden siyah-beyazlı ekip, puan kaybettiği maçlardan üçünde ilk golü bulmasına rağmen 90 dakikayı 3 puanla kapatamadı.Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor maçlarında ilk golü bularak öne geçen Beşiktaş, 3 takımla da berabere kalarak toplam 6 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip buna karşın sadece Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve rakibini 2-1 mağlup etti.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler Bafetimbi Gomis ile Anderson Talisca'nın üzerinde olacak.Galatasaray'da Gomis, Beşiktaş'ta ise Talisca, takımlarının en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor.Her iki oyuncu, takımlarının şampiyonluk yolunda avantaj elde etmesi için derbide gol arayacak.Ligde bu sezon 68 gol atan Galatasaray adına 27 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında önde bulunuyor.Takımının en büyük hücum silahı olan Gomis, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, sezonun ikinci bölümünde şimdiden 13 gole ulaştı. Son 3 maçta sadece bir kez fileleri havalandıran Fransız oyuncu, derbi maçta da gol arayacak.Bu sezonki derbi maçlarda henüz gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis, bu şansızlığını da Beşiktaş karşısında kırmaya çalışacak.Galatasaray'da Gomis kadar gol katkısı yapan oyuncu bulunmuyor.Sarı-kırmızılı ekipte Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci, ligde altışar gol kaydetti.Beşiktaş'ın hücum silahı Talisca | Derbi maçta Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta ise Anderson Talisca, bu sezon takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.Bu sezon özellikle ikinci yarıda büyük sorumluluk alan Talisca, rakip fileleri şu ana dek 13 kez havalandırdı. Ligin ilk yarısında 3 defa gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, ikinci devrede ise 10 gol kaydetti.Siyah-beyazlı ekipte gol yollarında katkı veren bir diğer oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, şu ana dek 12 kez gol sevinci yaşadı.Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Alvaro Negredo da son haftalardaki formunu Galatasaray karşısında sürdürmeye çalışacak.Takımının son 2 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada birer gol bulan İspanyol oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. Negredo, ligde 7 gol kaydetti.Derbi maçlardaki etkili oyunuyla dikkati çeken Negredo, ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında da bir gol atmıştı.7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.Beşiktaş'ta gözler tamamen Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan 'final' niteliğindeki derbiye çevrildi.Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını sadece teknik ve taktik açıdan değil, mental yönden de mücadeleye hazırlıyor.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya20.05.2018 Göztepe v Galatasaray06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa(63) Galatasaray(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş(62) BaşakşehirGöztepe 5-0 Kardemir KarabüksporSivasspor 1-0 GençlerbirliğiKayserispor 1-2 AlanyasporAntalyaspor 1-2 TrabzonsporKasımpaşa 1-4 FenerbahçeYeni Malatyaspor 13:30 AkhisarsporOsmanlıspor 16:00 Medipol BaşakşehirGalatasaray 19:00 BeşiktaşBursaspor 20:00 Atiker KonyasporM.Başakşehir 20:00 DG SivassporK.Karabükspor 16:00 A.KonyasporA.Alanyaspor 19:00 OsmanlısporTrabzonspor 19:00 KasımpaşaGençlerbirliği 16:00 AntalyasporFenerbahçe 16:00 BursasporBeşiktaş 16:00 KayserisporAkhisarspor 19:00 GalatasarayGöztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.