Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı internetten izlenir mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenere buraya... Peki dev derbi şifresiz olarak yayınlanacak mı? İnternette şifresiz olarak Galatasaray-Beşiktaş maçını izlemek isteyenler haberimizden faydalanabilir.Galatasaray-Beşiktaşy derbi maçı Digitürk Play üzerinden alınan tek maçlar aracılığı ile internetten canlı izlenebilir. Acak yasa dışı yollar ile izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr







Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya20.05.2018 Göztepe v Galatasaray06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa(63) Galatasaray(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş(62) BaşakşehirGöztepe 5-0 Kardemir KarabüksporSivasspor 1-0 GençlerbirliğiKayserispor 1-2 AlanyasporAntalyaspor 1-2 TrabzonsporKasımpaşa 1-4 FenerbahçeYeni Malatyaspor 13:30 AkhisarsporOsmanlıspor 16:00 Medipol BaşakşehirGalatasaray 19:00 BeşiktaşBursaspor 20:00 Atiker KonyasporM.Başakşehir 20:00 DG SivassporK.Karabükspor 16:00 A.KonyasporA.Alanyaspor 19:00 OsmanlısporTrabzonspor 19:00 KasımpaşaGençlerbirliği 16:00 AntalyasporFenerbahçe 16:00 BursasporBeşiktaş 16:00 KayserisporAkhisarspor 19:00 GalatasarayGöztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.