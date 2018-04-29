Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz canlı internetten izlenir mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenere buraya... Peki dev derbi şifresiz olarak yayınlanacak mı? İnternette şifresiz olarak Galatasaray-Beşiktaş maçını izlemek isteyenler haberimizden faydalanabilir.
Galatasaray-Beşiktaşy derbi maçı Digitürk Play üzerinden alınan tek maçlar aracılığı ile internetten canlı izlenebilir. Acak yasa dışı yollar ile izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr
BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ /
Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4. BEİN SPORTS /
Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.
BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ /
Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4. BEİN SPORTS /
Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLAYIN... GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)
29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v GalatasarayFENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporBEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)
29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v SivassporBAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)
29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaSÜPER LİG PUAN DURUMU
(63) Galatasaray
(63) Fenerbahçe
(62) Beşiktaş
(62) BaşakşehirSÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI27 NİSAN CUMA
Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor28 NİSAN CUMARTESİ
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-2 Alanyaspor
Antalyaspor 1-2 Trabzonspor
Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe29 NİSAN PAZAR
Yeni Malatyaspor 13:30 Akhisarspor
Osmanlıspor 16:00 Medipol Başakşehir
Galatasaray 19:00 Beşiktaş30 NİSAN PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Atiker KonyasporSÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor
Beşiktaş 16:00 Kayserispor
Akhisarspor 19:00 Galatasaray7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.