Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? GS BJK derbi saati kaç?

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

(63) Galatasaray

(63) Fenerbahçe

(62) Beşiktaş

(62) Başakşehir

Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor

Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği

Kayserispor 1-2 Alanyaspor

Antalyaspor 1-2 Trabzonspor

Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor 13:30 Akhisarspor

Osmanlıspor 16:00 Medipol Başakşehir

Galatasaray 19:00 Beşiktaş

Bursaspor 20:00 Atiker Konyaspor

M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor

K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor

A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor

Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor

Fenerbahçe 16:00 Bursaspor

Beşiktaş 16:00 Kayserispor

Akhisarspor 19:00 Galatasaray

Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor

Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.