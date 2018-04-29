Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? GS BJK derbi saati kaç?

Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray 13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 20.05.2018 Göztepe v GalatasarayFENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor 13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporBEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 20.05.2018 Beşiktaş v SivassporBAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir 06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaSÜPER LİG PUAN DURUMU(63) Galatasaray(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş(62) BaşakşehirSÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI27 NİSAN CUMAGöztepe 5-0 Kardemir Karabükspor28 NİSAN CUMARTESİSivasspor 1-0 GençlerbirliğiKayserispor 1-2 AlanyasporAntalyaspor 1-2 TrabzonsporKasımpaşa 1-4 Fenerbahçe29 NİSAN PAZARYeni Malatyaspor 13:30 AkhisarsporOsmanlıspor 16:00 Medipol BaşakşehirGalatasaray 19:00 Beşiktaş30 NİSAN PAZARTESİBursaspor 20:00 Atiker KonyasporSÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ4 MAYIS CUMAM.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor5 MAYIS CUMARTESİK.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa6 MAYIS PAZARGençlerbirliği 16:00 Antalyaspor Fenerbahçe 16:00 Bursaspor Beşiktaş 16:00 Kayserispor Akhisarspor 19:00 Galatasaray7 MAYIS PAZARTESİGöztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.