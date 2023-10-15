Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 19:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 19:01

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün?

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekip de şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK GS derbi maçı hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün?
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Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve 1. Lig'e Euro 2024 Elemeleri sebebiyle milli ara verildi. 21 Ekim Cumartesi günü maçlar kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda birçok futbol tutkunu Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihlerini araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte soruların yanıtları.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Trendyol Süper Lig 9. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5'inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11'inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15'inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18'inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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