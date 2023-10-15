Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün?

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve 1. Lig'e Euro 2024 Elemeleri sebebiyle milli ara verildi. 21 Ekim Cumartesi günü maçlar kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda birçok futbol tutkunu Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihlerini araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte soruların yanıtları.Trendyol Süper Lig 9. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor5'inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş9'uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş11'inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor15'inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe18'inci hafta Fenerbahçe – GalatasarayGalatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.Galatasaray, salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.