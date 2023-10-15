Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün?

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve 1. Lig'e Euro 2024 Elemeleri sebebiyle milli ara verildi. 21 Ekim Cumartesi günü maçlar kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda birçok futbol tutkunu Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihlerini araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte soruların yanıtları.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?
Trendyol Süper Lig 9. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5'inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11'inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15'inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18'inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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