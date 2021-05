Galatasaray Beşiktaş maçı İZLE (bein sports izle linki)

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

💥MHK; VAR hakemlerini açıkladı.



📍Galatasaray - Beşiktaş

📺VAR Hakemi: Mete Kalkavan

👤Hakem: Cüneyt Çakır



📍Ankaragücü - Fenerbahçe

📺VAR Hakemi: Halis Özkahya

👤Hakem: Fırat Aydınus



📍Trabzonspor - Antalyaspor

📺VAR Hakemi: Özgüç Türkalp

👤Hakem: Abdülkadir Bitigen pic.twitter.com/46Ey00XyuK



— Sporx (@sporx) May 8, 2021

Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin (Şener) Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Ryan Babel, Onyekuru, (Halil) Falcao

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, Larin

Beşiktaş'ta derbi müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise kart sınırındaki tek isim Arda Turan.

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir.

Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.

Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.





Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.





Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir; iki takım ise küme düşebilir.



İşte ihtimaller👇🤔https://t.co/GhQH4S4ksP



— Sporx (@sporx) May 8, 2021

Felipe Melo: "Beşiktaş'ı iyi tanırım. Bizim için önemli bir maç. Biz diyorum çünkü kendimi Galatasaraylı hissediyorum. Bu yüzden biz diyebilirim. Kazanmamız lazım. Beşiktaş'ı takibi bırakmamak için kazanmamız şart. Oyuncuların çok yürekli olması lazım."



— Sporx (@sporx) May 8, 2021

Sergen Yalçın: "N'Koudou yok, Aboubakar yok ama kafaya takmıyorum; fark etmez"🔥https://t.co/OOloIF10Kk



— Sporx (@sporx) May 8, 2021

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Bir yanda seçim süreciyle ilgili kulüpte yaşanan derin kriz, diğer tarafta futbol takımının derbi hazırlıkları... Galatasaray'da gündem hem sahada hem de saha dışında çok yoğun. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, 29 Mayıs'ta yapılması gereken kongreyi önce pandemi koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurması, ardından camiadan gelen tepkiler, sonrasında Cengiz'in bu şartlarda tekrar aday olmayacağını açıklaması ve iptal kararının yönetim tarafından geri alınması... Yaşananlar bu kadarla da sınırlı değil. Divan Kurulu bir açıklama yayınlayarak, yönetimin kendilerine danışmadan seçim faaliyetlerinin iptal edilmesi veya uygulanması gibi bir tasarrufunun olamayacağını, bunun tüzüğe aykırı olduğunu ileri sürdü. Daha sonra yönetim bu açıklamaya cevap verdi ve Divan Kurulu'nun kendi işlerine karışarak, tüzüğün bir başka maddesini ihlal ettiğini belirtti. Dolayısıyla camia içinde yaşanan kriz, bir başka boyuta taşınmış oldu. Başkan adayları ise gün içerisinde listelerine son şeklini vererek, Divan Kurulu'na teslim ettiler. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, başkan olmak için yarışacak isimler... Ve adaylar, kongrenin kesinlikle daha önce açıklandığı gibi 29 Mayıs'ta yapılmasından yana. Tüm hazırlıklar bu tarihe göre yürütülüyor. Ancak Başkan Cengiz, seçim tarihinin en erken Haziran ayında olmak üzere ilerleyen günlerde kulüp tarafından duyurulacağını belirtiyor. Bu da, neticesi ne olursa olsun mevcut krizin uzun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu arada adaylar kurul listelerini Divan Kurulu'na sunduktan sonra ilginç bir karışıklık ortaya çıktı. Cevat Genç isimli kongre üyesinin, Metin Öztürk'ün listesinde Denetim Kurulu asil üyesi olarak, Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise Yönetim Kurulu asil üyesi olarak yer aldığı anlaşıldı. Divan'ın uyarısı üzerine listeler revize edilirken, Cevat Genç, Hamamcıoğlu'nun tarafında kaldı. İşte bugün tüm bu kavgalara 24 saatliğine de olsa, ara verilecek gün. Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıyabilmek için, Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda mağlup etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar, hafta içinde bu zorlu mücadeleye özel olarak hazırlandı. Aslan'ın hocası Fatih Terim de, tüm oyun planını 3 puan hedefi üzerine kurguladı. Takımını kulüp gündeminden uzak tutmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz kendi işimize bakalım" diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştı.Kader maçına çıkacak Galatasaray, 3 puanı kazanarak son 2 haftaya şampiyonluk şansını taşımayı amaçlıyor. Son maçlarda çıkışa geçen sarıkırmızılıların Beşiktaş'ı devirme inancı oldukça yüksek. Teknik Direktör Fatih Terim, derbinin şifrelerini verirken hücum oyuncularına yapması gerekenleri tek tek anlatıyor. Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'na uzaktan şut çekmesi emrini veren İmparator, Emre Akbaba'ya seken topları takip etmesini söyledi. Kerem Aktürkoğlu'nun son çizgiye inerek orta açması belirtilirken, savunma beklerine de sık sık hücumcuları destekleme çağrısında bulundu. İmparator, sağ kanatta Ghezzal'in başrolünde olduğu pas istasyonlarını kapatması için Taylan ve Gedson'a özel görevler verdi. İki futbolcu, Ghezzal'in topla buluşmasını engelleyecek ve pas yollarını kapatacak. Bu konuda kanat oyuncularıyla konuşan Terim, "Savunma güvenliğini bir an olsun terk etmeyeceksiniz. Rakip bekleri kovalayacaksınız" diye konuştu.Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Beşiktaş derbisi öncesinde konuştu. İspanyol Marca'ya açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray-Beşiktaş ve Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmalarını değerlendirdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları... Evinizde olmaktan daha iyi bir şey var mı? Galatasaray ailem, gençliğimi yaşadığım yer. Galatasaray'a olan sadakatim elbette çok farklı. Daha sonrasında takım kaptanı olacak bir top toplayıcı çocuğun hikayesi bu. Galatasaray'da neşe ve kederi ayrı ayrı yaşıyorum. Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile; takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel. Aslında bizim için zor bir sezon diyebiliriz. Bazı zamanlarda çok iyi oynadık ama bitime üç hafta kala şampiyonluk şansımız artık sadece bize bağlı değil. Beşiktaş'ı ağırlayacağız ve geriye kalan tüm maçlarımızı kazanarak ümitlerimizi canlı tutmak istiyoruz. Galatasaray, bu tip durumlara her zaman reaksiyon gösteren büyük bir kulüp. Bu hafta final maçımızı oynayacağız ve sonrasında bakacağız. Barcelona-Atletico Madrid maçının ikinci yarısını izlemeye çalışacağım. Çünkü Beşiktaş ile önemli bir maçımız var ve statta olacağım. Hem Atletico Madrid hem de Barcelona benim için çok özel. Barcelona bir futbolcunun hayalini kurabileceği en yüksek seviye. Atletico ise ikinci evim, bana Avrupa'nın kapılarını açan kulüp. 24 yaşında çok şey yaşadığını düşünen genç bir adam olarak orada tamamı ile farklı bakış açısına sahiptim. İki takımın da bu cumartesi kazanmak için sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu maçta iyi oynayan ve hak eden kazansın. İspanya futbolunu özlüyorum. Çok güzel günler yaşadım ve İspanya Ligi'nin hala dünyanın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince ligi takip etmeye çalışıyorum. Bu sezon harika bir şampiyonluk yarışı var. Sonucunu dört gözle bekliyorum. Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona yarışın içinde ama Sevilla'yı da unutmamalıyız. Leicester City'nin 2016'daki Premier Lig zaferi de dahil olmak üzere, 2014'te Atletico Madrid ile elde ettiğimiz La Liga şampiyonluğu, Avrupa futbolunda son yılların en büyük sürpriziydi. Belki abartı gelebilir ama gerçekten böyle düşünüyorum. Bir yanda tüm zamanların en iyi takımı olarak gösterilen Barcelona vardı. Lionel Messi, Neymar, Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets, Dani Alves ve Jordi Alba... Diğer yanda ise Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale ve Sergio Ramos'lu Real Madrid... Sezon boyunca yenilmesi zor olan takımlardan bahsediyoruz... Biz çok kazandık ve 90 puana ulaştık. Ancak Barcelona ve Real Madrid de puanlar kaybetti. Real Madrid ve Barcelona'nın kazandığı maçların ardından sahaya çıkmak kolay değildi. Odaklanmak zordu ama harika takımdık. Diego Simeone müthiş bir aile ortamı yarattı ve nihayetinde başardık. Futbolda eğer tarih yazmak istiyorsanız; bunun en zor yollarından biri, ligin son maçını deplasmanda Barcelona'ya karşı oynamaktır. Üstelik kazandığınız takdirde şampiyon olacağınızı bildiğiniz halde... Camp Nou'ya gitmeden önce Malaga'yı yenerek şampiyon olacağımız düşünüyorduk. Fakat iyi oynadıkama kazanamadık. Soyunma odasında öfke vardı. Barcelona'nın avantajlı olduğu düşünülüyordu. Ancak bazen en büyük zorluklarla karşılaşmanız gerekir ki; yazdığınız tarih daha değerli olsun. Ve sonucunda, La Liga'yı Camp Nou'da kazanmak; tarihi başarımızın değerini katladı. Barcelona'ya karşı oynadığımız maçta sakatlandığımı ve oyuna devam edemeyeceğimi anladığımda sinirlendim. Arkadaşlarımı, Simeone'yi, bana güvenen insanları hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm. Simeone'nin sahada kalmamı istemesinin önemi yoktu, çünkü bu imkansızdı. Ama o gün şampiyon olmamız, yaşadığım bütün acıyı unutturdu. Dünya genelinde milyonlarca taraftarı olan Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerle aynı ülkede bulunup, Atletico Madrid'i destekliyorsanız bu, sizin sadık olduğunuz gösterir. Atletico taraftarlarının Vicente Calderon'da yarattıkları atmosferi asla unutmayacağım. Sahadayken onların kulüplerine olan sevgisi ve adanmışlığını hissediyordum. Onların desteği ve sahip olduğumuz takımla dünyadaki her takımı kendi stadımızda yeneceğimizi biliyorduk. Bu da harika bir histi. Diego Simeone şu ana kadar çalıştığım en iyi yabancı hoca. Maçlardan önce çalışma rutinini korurdu ve inanılmaz disiplinliydi. Rakiplerin analizine büyük önem verirdi. Maçlardan evvel önce söyledikleriyle kendinize güvenmenizi sağlardı. Sahada bunların gerçeğe dönüştüğünü görmek oyunculara keyif verir. Devlere karşı oynarken bile sizi en iyisi olduğunuza inandırır. Diego Simeone ile ilgili hiç unutamadığım bir anım var. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea ile karşılaşacaktık ve bize maçın analizini yaptı. Pek çok örnek üzerinden Eden Hazard'ın defansta adam kovalamadığını gösterdi. O gün Juanfran'ın oynadığı sağ kanattan pek çok pozisyon bulduk ve finale çıktı. Üstelik ben de gol atmıştım. Atletico'dan ayrıldığım için pişman değilim, tam zamanında, güzel bir ayrılıktı. Barcelona'ya transferim, tam zamanında yaşanan güzel bir gelişmeydi. Şampiyonluk, kupalar kazanıp hedeflerime ulaşmıştım. Kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Barcelona'da Luis Enrique ile her şey yolundaydı. Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar'dan sonra takımın en golcü ismi bendim. Onlar ilk 11'deyken bile oynama şansım vardı. Ardından Ernesto Valverde geldi ve bana süre vermedi. Bu, bana mantıklı gelmedi. Dünyanın en iyilerinden biri olsa bile başarısına katkı sağlayamadığım ve kendimi değerli hissetmediğim bir takımda olmamam gerektiğini düşündüm. Barcelona'dan ayrılmamın sebebi de bu. Kariyerime baktığımda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü en iyilerle oynama şansını buldum. Messi'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum. İspanya'ya gitmeden önce Galatasaray'da oynarken onun bu dünyadan olmadığını söylemiştim. Yıllar geçtikçe ne kadar harika olduğunu gösterdi ve ben de hâlâ aynı kanaatteyim. Artık evimdeyim. Kendimi kutsanmış hissediyorum. Evliyim, Hamza ve Asil Aslan adında iki güzel çocuğum var. Bir aile kurduğunuzda adımlarınıza ve alacağınız kararlara dikkat ediyorsunuz. Aynı zamanda aileniz için yaşamaya başlıyorsunuz ve sorumluluklarınız artıyor. Şu anda mutlu ve huzurluyum. Bu da hayatıma yansıyor.Ligin zirvesinde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçını sarı-kırmızılılar kazanıp zirveye tutunmanın peşinde koşarken, ligin yerden ikili mücadele başarı yüzdesi en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Lider Kartal ise mutlu sonu garantilemenin hesaplarını yaparken, en büyük kozu havadan girdiği ikili mücadelelerde yüzde olarak ligin en iyi takımı olması. Aslan penaltılarına, Beşiktaş ise kaleci Ersin'e güveniyor. (Sabah/Taner Karaman) Süper Lig'de bu sezon Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyse aynı puan ortalamasına sahip olduğu görülüyor. Aslan, Terim'in cezasız olduğu 32 maçta 2.19 puan ortalamasına ulaşırken, siyah beyazlılar ise Yalçın'ın kulübede yer aldığı 34 karşılaşmada 2.18 ortalama yakaladı. Şu ana kadar oynanan mücadeleler içerisinde ligin en fazla penaltı kazanan ve bu penaltıları gole çeviren ekibi Galatasaray oldu. Sarıkırmızılı takıma toplamda 12 penaltı çalınırken, bu penaltıların hepsini gole çevirmeyi başardı. Buna karşın Beşiktaş'a ise 9 penaltı düdüğü çalındı, siyah-beyazlılar bu penaltıların 7'sini ağlarla buluşturdu. Kadro istikrarını bir türlü yakalayamayan G.Saray'ın derbi kadrosunda da yine geçtiğimiz haftalara göre farklılık olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda geride kalan haftalarda 35 farklı futbolcu forma şansı bulurken, bu sayı ile ligin en fazla oyuncu oynatan 3.takımı oldu. Bu değer Beşiktaş'ta ise 29'da kaldı. Attığı goller ile dikkat çeken Beşiktaş'ta son haftaların öne çıkan bir başka ismi ise kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Genç kaleci, 32 maçın 13'ünü gol yemeden bitirirken, bu alanda Uğurcan Çakır ile birlikte ligin en iyisi oldu. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ise 19 maçın 9'unu golsüz bitirmeyi başardı. Ekiplerin saha içi performans değerlerinde dikkat çeken nokta ise Galatasaray'ın yerden ikili mücadele kazanma değerlerinde, Beşiktaş'ın ise havadan girdiği ikili mücadelelerde ligin en iyisi olması. Sarı-kırmızılı takım geride kalan haftalarda girdiği ikili mücadelelerin yüzde 53.2'sini kazanarak en iyisi olurken, Beşiktaş ise yüzde 56.9'luk hava topu kazanma değeriyle ligin zirvesine yerleşti.Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılıların uygulamasına özel açıklamalarda bulundu. İşte Melo'nun sözleri... "Beşiktaş'ı iyi tanırım. Bizim için önemli bir maç. Lider durumdalar. Biz diyorum çünkü kendimi Galatasaraylı hissediyorum. Bu yüzden biz diyebilirim. Kazanmamız lazım. Beşiktaş'ı takibi bırakmamak için kazanmamız şart. Dolayısıyla önemli bir maç. Oyuncuların çok yürekli olması lazım. Kalpleriyle oynamaları ve çok savaşmaları lazım, bu maçı kazanmak için." "Onlarla oynadığımız tüm maçları hatırlıyorum. Derbi maçı önemli maçlar, önemli rakipler. Play off' ta oynadığımız maç, 2-0 kazanmıştık. Onların evinde ilk golü atmıştım. Bu maç önemliydi çünkü o maçı kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin evinde şampiyon olmuştuk. 4. yıldızı kazandığımızdaki maç da var. Sneijder atmıştı, o maça çıktığımızda omuz sakatlığım vardı, üst üste 7-8 maç kazanarak şampiyon olmuştuk. Olimpiyat'ta 2-0 kazandığımız maç var, vole ile attığım gol vardı. Sanırım 5 maç oynadım ve 4 golüm var." "Tüm maçlarını seyrediyorum. İnanıyorum ki Galatasaray bundan daha iyisini de yapabilir. Sahip olduğu oyuncular... Ayrıca Türk futbolunun en en iyi teknik adamı... Aslında Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç çıkartıp kazanmıştık. Fakat daha sonra kolay gözüken maçlarda o kadar iyi değildik. Ama bunlar normal, onlara hala inanıyorum. İnsanların fazla konuştuğunu görüyorum. Galatasaray bu sene kazanamayacak ve benzeri şeyler... Ama taraftarın oyunculara ve İmparator Fatih Terim'e destek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onların en güçlü olduğuna inanıyorum. Kazanma DNA'sını çoktan gösterdiler. Gerçekten eksiklikler olduğuna ama bunların çözülebileceğini düşünüyorum." Taraftarlarımızın statta olamıyor olması. Hala telefonumda duran bir video vardır. Florya'nın taraftarlarla dolu olduğu, şarkılar söyledikleri, tezahürat yaptıkları, lay lay lay, ooo Cim bom bom... Bu benim daha güçlü hissetmemi sağlardı. Daha sert olmamı sağlıyordu." "Herkesin farklı konsantre yöntemi vardır. Sahada hepimiz gerektiğinde kötü çocuklardık çünkü derbi oynamanın öneminin hep farkındaydık. Sert ve savaşçıydık. Bizim için üç ihtimal yoktu, tek ihtimal kazanmaktı. O dönemki takım o yüzden tarihe geçti, çünkü kazanmak için her şey göze alırdı." "Kulübede Terim olunca derbiler daha kolay olurdu. Çünkü o sert olmanızı sağlar, size yardım ederdi. Maçı kazanmanız için gerekenleri anlatır. Ne zaman gergin olsam kulübeye bakar ve rahatlardım. Onun Galatasaray'ın iyi olması için elinden geleni yaptığını görmek beni sakinleştirirdi. Onun gibi kazanmaya alışkın bir antrenörünüz varsa kazanma isteğini size geçirebilmesi çok önemliydi." "Kimin daha heyecanlı, kimin daha sakin olduğunu söylemek zor. Hepimiz konsatre olurduk. 4 yıl Galatasaray'da kaldım, hep biz kazandık. Böyle olunca hep kazanmaya odaklanırdık. Şampiyonlar Ligi'nde oynarken de hep turu geçmek isterdik. Sıkı bir takımdık. Başkandani hocaya oyunculara kadar herkes sıkıydı ve sırrımız da buydu." "Önemli oyuncular var kadroda. Sadece benim değil, tüm Galatasaray taraftarının onlara inancı tam. Onlar Galatasaray oyuncuları çünkü bu formayı giymeyi hak ediyorlar. Sahaya çıktıkları zaman öilyonlarca taraftarın arkalarında olduğunu bilmeliler. Ve kazanmak için sahada canları pahasına savaşmalılar, çünkü Galatasaray böyledir. Bazen çok iyi oynayamayabilirsiniz ama sahada bu forma için her şeyinizi vermelisiniz. Çünkü bu forma çok büyük. Onlara çok inanıyoruz çünkü hepsi büyük futbolcular. Sahada her şeyini vermeliler, onlara tek söyleyeceğim bu." "İki sene daha oynamak istiyorum, kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Saha içinde iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray aşık olduğum bir kulüp. Palmeiras ile Aralık ayına kadar kontratım var. Sonra ne olur bilemiyorum. Şimdiden bir şey söylemem doğru olmaz. Palmeiras ile kontratım var ve burada da güzel yıllar geçirdim. En sevdiğim iki kulüp Palmeiras ve Galatasaray." "Birçok Türk kulübünden Türkiye'ye dönmem için teklif aldım ve düşünmeden geri çevirdim. Çünkü Türkiye'de benim için sadece Galatasaray var. Ya Galatasaray, ya Galatasaray! Belki bir gün Fatih Terim beni arar ve 'Felipe buraya gel' derse hayır diyemem" "Çok sevdiğim bir hoca ve kulüp ama birçok şey kazandığım büyük bir kulüpteyim. Şampiyonluk, kupa, libertadores, ama gelecek ne getirir bilemezsiniz. Riera, Hakan Balta, Selçuk ve Necati için mutluyum. Onlar iyi arkadaşlarım ve Galatasaray ile yaşayan insanlar. Onların orada olmasından gururluyum."Beşiktaş adım adım şampiyonluğa ilerlese de, Galatasaray kolay kolay pes etmeyecek gibi görünüyor. Her ne kadar Sarı-Kırmızılılar son haftalarda kazandığı maçlarda bile şampiyonluk havasından uzak gibi görünse de, Florya'da bambaşka bir atmosfer olduğu öğrenildi. Özellikle Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun son antrenmandaki performansı, teknik patron Fatih Terim'in yüzünü güldürmüş durumda. "Beşiktaş kazanırsa şampiyonluğunu kutlar, alkışlarız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, tüm planlarını galibiyet ve umutlarını son 2 haftaya taşımak üzerine kurguluyor. Bu süreçte sakatlığını atlatan Henry Onyekuru'nun da takıma katılması ve süre alacak duruma gelmesi, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı. Nijeryalı yıldız, skorun gidişatına göre maçın ikinci yarısında şans bulabilir. Genç futbolcunun, Beşiktaş karşısında süre almayı çok istediği bildirildi. İşin motivasyon ve konsantrasyon kısmında ise tecrübeli yıldızlar sahnede... Eski Beşiktaşlı Babel'in, takım arkadaşlarına Siyah-Beyazlı takımı ve derbinin önemini anlattığı öğrenildi. Kaptan Arda Turan da, genç oyuncuları bir an olsun yalnız bırakmıyor ve onları psikolojik açıdan zorlu mücadeleye hazırlıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncuların, Beşiktaş derbisini kazanmak için Fatih hocaya söz verdikleri de gelen haberler arasında..Süper Lig'de bugün itibarıyla son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah-Beyazlılar, bu akşamki derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'ndan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe'nin Başkent'te yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da Kara Kartal'ı sezonun şampiyonu yapacak. Eğer Beşiktaş derbide puan kaybı yaşar ya da Sergen Yalçın'ın takımı bu akşamı kayıpsız geçmesine rağmen Fenerbahçe de Ankaragücü'nü yenerse final son 2 haftaya kalacak. Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğuna geçen sezonun Şubat ayında resmen oturan Sergen Yalçın, 3. sırada tamamladığı dönemin ardından bu kez şampiyonluğa koşuyor. Efsanesi olduğu kulüpte daha önce futbolcu olarak 3 kez bu sevinci yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, bu kez hoca olarak mutlu sona ilk kez ulaşmayı hedefliyor. Hafta başından beri yapılan takım çalışmalarında oyuncularını şampiyonluk için hazırlayan Yalçın, derbiyi kazanıp sonrasında Fenerbahçe'nin Ankaragücü'yle deplasmanda aynı saatte oynayacağı maçtan gelecek haberi beklemeyi hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'da futbolcu olarak ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1991-92 sezonunda yaşayan Yalçın, 1994-95'te de zafere ulaşmıştı. 2002-03'te de Beşiktaş'a 100. yılında bu kupayı getiren Sergen Yalçın olmuştu. O dönem de Galatasaray'la yarışan Kartal, 25 Mayıs'ta İnönü Stadı'nda Sergen Yalçın'ın son dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanıp şampiyon olmuştu. Maçı anlatan spiker Ercan Taner'in, 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' sözleri, bu mutlu sonla özdeşleşmişti.G.Saray maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularını bir yandan fizik olarak hazır tutmaya çalışırken bir yandan da taktikleri veriyor. Rakiplerinin özelliklerini tek tek öğrencilerine aktaran başarılı teknik adam "Süper Lig'in en iyi pres yapan, ileride en iyi basan takımlarından biriyle oynayacağız. Orta alandaki kurgularına dikkat edin, haftalardır aynı futbolu sergiliyorlar, bunun da meyvelerini alıyorlar" derken futbolcularına bu zorlu maçta yapmaları gerekeni aktardı. Kritik derbi öncesinde Sergen Yalçın takımına dört uyarıda bulundu. İşte o uyarılar; G.Saray önde pres yaparak, rakipten kaptıkları topla defansın arkasına sızıyor. Savunmadan çıkarken gereksiz riskler almayın, garanti oynayın. Kontratak futbolunu çok iyi oynuyorlar, ileri çıkarken bunu aklınızdan çıkarmayın. Babel uzaktan şutlarıyla etkili, sonrasında dönen toplarda da etkili oluyorlar. Babel'e şut izni vermeyin. Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Emre Akbaba'nın hücum organizasyonları ile rakip sahada kalabalıklaşıyorlar. Bu üçlüye dikkat edin, top yapmalarına izin vermeyin. (Hürriyet)Beşiktaş'ta yaklaşan derbi öncesi tüm camia kenetlenirken, Başkan Ahmet Nur Çebi de takım üzerindeki motivasyon turlarını artırdı. Sık sık Ümraniye'ye giderek antrenmanları izleyen ve oyunculara moral veren başkan, dün de yine iş başındaydı. Antrenman sonrası, teknik heyet ve oyunculara kısa bir konuşma yapan Beşiktaş'ın 1 numarası, oyunculardan şampiyonluk sözü aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu sezon gösterdiğiniz performans tüm Beşiktaşlıların göğsünü kabarttı. Rakip takımların taraftarları bile bizim şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyor" diyerek konuşmasına başladı. Futbolculardan derbiyi kazanmalarını isteyen Çebi, şöyle devam etti: "Her futbolseverin gönlünde zaten şampiyon oldunuz. Artık iş sadece bunu resmileştirmeye kaldı. Bizi bu ligde yenecek takım yok. Galatasaray'ı da yenin, işi bitirelim. Sizden tüm Beşiktaşlılar için şampiyonluk sözü istiyorum. Bu sözü bana veriyor musunuz?" Başkanın bu sözleri sonrası tesisler coşkulu sloganlar ile inlerken siyah-beyazlı oyuncular başta kaptan Atiba olmak üzere "Bu arma için, emeklerimiz, Beşiktaş camiası için şampiyonluğu alacağız. Söz veriyoruz" diyerek yemin ettiler. Çebi'nin bu konuşma sonrası Sergen Yalçın'la da takımın durumu hakkında kısa bir konuşma yaptığı bildirildi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in derbideki en büyük kozu Ryan Babel olacak. Terim, Hollandalı futbolcunun tecrübesine ve son haftalarda yükselen formuna çok güveniyor. Gençlerbirliği deplasmanında olduğu gibi tecrübeli oyuncuyla maça başlamayı düşünen Terim, Babel'den bugünkü zorlu maçta sorumluluk almasını istedi. Beşiktaş duvarını aşmada, Babel'in sergileyeceği performansın önemine dikkat çeken Terim, Halil ve Kerem'in enerjisinin de yine maç için belirleyeceği olacağı düşüncesinde...Süper Lig'de son haftaya kadar iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray camiası, bir yandan pandemi gerekçe gösterilerek iptal edilen seçimlerin tartışmasını yaşamaya devam ederken bir yandan da Beşiktaş derbisi için nefeslerini tutmuş durumda. Sarı kırmızılılar için şampiyonluk yarışında 'tamam ya devam' maçı anlamına gelen karşılaşma öncesi Fatih Terim oyuncularını oluşan kaos ortamından uzak tutmaya çalışıyor. Ezeli rakipleriyle karşılaşacakları maçtan galip çıkmanın hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, öğrencilerini dev mücadeleye hazırladı. Habertürk'ün haberine göre; Oyuncularına maçın önemini anlatan Fatih Terim, "Ligin telafi maçına çıkıyoruz. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Buraya üçte 3'le geldik. Önümüzde 3 maç var ve en kritik maçımızı oynayacağız. Kazanırsak, her şeyi değiştirebiliriz. Kazanmak için savaşın" sözleriyle takımına seslendi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Matematiksel şansımız sürdüğü müddetçe mücadeleyi bırakmayacağız" diyen Terim "Asla teslim olmayacağız. Son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş maçının önemini anlatmama herhalde gerek yok. Şampiyonluk için son şansımız, final maçımız Köprüden önce son çıkış Son 3 maçta ortaya koyduğumuz kazanma duygusunu bu maça da yansıtırsak derbiden mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Sezon başından beri şanssızlıklar yaşadık. Ama bu maçla her şeyin değişeceğine inanıyorum ve size çok güveniyorum" dedi. Bir taraftan Beşiktaş derbisine konsantre olan Galatasaray, diğer yandan seçim haberleriyle çalkalanıyor. Ligdeki en kritik haftada seçime odaklanılması ve camiada tepkilere neden olan seçimin iptal kadarı Sarı-Kırmızılılar'ın gündemini oluşturuyor. Zorlu maça hazırlanan teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını farklı gündemlerden uzak tutmaya çalışıyor. Son oynanan Antalyaspor maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Peter Etebo, karantina sürecini tamamladı. Ancak yapılan PCR testinin sonucu çıkmadı. Nijeryalı oyuncuyu Beşiktaş önünde en azından kadroya almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, test sonucunun gelmesi durumunda öğrencisini kadroya dahil edecek. Antalya önünde iyi performans gösteren Taylan'ı ilk 11'de düşünen Terim'in, testi negatife dönerse Etebo'yu yedek kuvvet olarak oturtması bekleniyor. Forvette Radamel Falcao'nun tecrübesinden yararlanmak isteyen İmparator'un, son haftaların yıldızı Halil Dervişoğlu ile daha önce bir çok kez derbiye çıkan Arda Turan arasında maç saatine doğru bir tercih yapacağı ifade edildi. Ara transferde takıma katılıp ligin ikinci yarısının hemen başında fırtınalar estiren Henry Onyekuru ile Mostafa Mohamed'in bu akşam yedek kuvvet olması bekleniyor. Sonradan oyuna girdikleri maçlarda yorulan rakibinin fişini çeken ikili silahını saklayacak Terim'in, oyunun gidişatına göre Onyekuru ve Mohamed'e forma vereceği bildirildi.Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Manchester City, PSG'yi elerken Cezayirli yıldız Riyad Mahrez attığı 3 golle takımını adeta tek başına finale taşıdı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal da bir başka başarı öyküsü yazıyor. Leicester City'den yolu geçen iki yıldızın mevkiileri ve tarzları da birbirine yakın. Guardiola ile gelişen Mahrez ve Sergen Yalçın'la kariyerini kurtaran Ghezzal futbol zekası bakımından da benzeşiyor. 5 gol 17 asistle bu sezon Süper Lig'de coşan Ghezzal, Türk Telekom Stadı'nda herkesin merak edeceği isim olacak. Mahrez ve Ghezzal'in vatandaşı Sofiane Feghouli de 2 gol 5 asistle oynasa da tecrübesiyle fark yaratmaya aday.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.Tecrübeli hakemin yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş'tan 2, Galatasaray'dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.Sarı-kırmızılı teknik adam, son haftalarda kritik gollere imza atan Emre Akbaba'dan da yine on sekiz içinde bulunmasını istedi. Terim, Emre'ye bol pozisyona girmesini, diğer maçlarda olduğu gibi gol kovalamasını anlattı. Orta alanda Beşiktaş'ın direncini de dikkate alan Terim, Taylan ve Gedson Fernandes'den ekstra mücadele, Emre Akbaba'dan da işin savunma yönüne de konsantre olmasını dile getirdi. Cim-Bom'un patronunun fiziksel olarak iyi duruma gelen Yedlin konusunda ise kararını vermedi. Son haftaların formda ismi Şener'in yerine ABD'li beki sahaya sürmeyi planlayan Terim, kararını bugün netleştirecek.