Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa oranları
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03 Mayıs 2021 14:36
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iddaa risk yönetimi oranları belirledi.

Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 2.20 verdi. Beşiktaş'a galibiyet oranı olarak 2.40 veren risk yönetimi, maçın beraberlik oranını ise 2.95 olarak açıkladı.

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