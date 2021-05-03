Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iddaa risk yönetimi oranları belirledi.
Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 2.20 verdi. Beşiktaş'a galibiyet oranı olarak 2.40 veren risk yönetimi, maçın beraberlik oranını ise 2.95 olarak açıkladı.
Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa tahmini ve iddaa oranlarının yanı sıra iddaa bülteni, iddaa kuponları, iddaa fenomen yazarları ve iddaa'ya dair bilmeniz gereken şeyi Sporx iddaa sayfasında bulabilirsiniz.
Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 2.20 verdi. Beşiktaş'a galibiyet oranı olarak 2.40 veren risk yönetimi, maçın beraberlik oranını ise 2.95 olarak açıkladı.
Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa tahmini ve iddaa oranlarının yanı sıra iddaa bülteni, iddaa kuponları, iddaa fenomen yazarları ve iddaa'ya dair bilmeniz gereken şeyi Sporx iddaa sayfasında bulabilirsiniz.
Galatasaray - Beşiktaş derbisine Galatasaray favori olarak çıkıyor.
— Sporx (@sporx) May 3, 2021