Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri 14 saniyede bitti

Galatasaray taraftarı Beşiktaş maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi.
Dün öncelikli olan taraftarlar için satışa çıkan biletler 14 saniye içinde tükendi.
250 ile 5500 TL fiyat aralığındaki biletlerin kısa sürede bitmesi maça gitmek isteyenleri şok etti. Taraftar ekstra bilet talebinde bulundu.
Dün öncelikli olan taraftarlar için satışa çıkan biletler 14 saniye içinde tükendi.
250 ile 5500 TL fiyat aralığındaki biletlerin kısa sürede bitmesi maça gitmek isteyenleri şok etti. Taraftar ekstra bilet talebinde bulundu.