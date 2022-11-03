Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri 14 saniyede bitti

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan 14 saniye sonra tükendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri 14 saniyede bitti
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03 Kasım 2022 14:30
Galatasaray taraftarı Beşiktaş maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Dün öncelikli olan taraftarlar için satışa çıkan biletler 14 saniye içinde tükendi.

250 ile 5500 TL fiyat aralığındaki biletlerin kısa sürede bitmesi maça gitmek isteyenleri şok etti. Taraftar ekstra bilet talebinde bulundu.

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