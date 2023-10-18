Galatasaray Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: GS BJK maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu. Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 9. hafta maçlarıyla başlıyor. Zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray, son dönemde inişli çıkışlı bir dönem geçiren ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı zorlu mücadelenin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik... GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıkmadı.
Söz konusu biletler, satışa çıkar çıkmaz fiyatları ile haberimizde yer alacak... Galatasaray - Beşiktaş Maç Bileti Fiyatları
Kale Arkası Üst Kat 2895 TL
Kale Arkası Alt Kat 3780 TL
Kenar 6930 TL
Üst Kat 4599 TL
Alt Kat 9765 TL
VIP 17400 TL
Loca Tükendi
Misafir Tükendi GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
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