Galatasaray Beşiktaş maçı BEIN izle, GS BJK derbi izle

Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı. İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.Siyah beyazlılar ligi ikinci sırada bitirmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyarken, maçın öneminin artmasıyla birlikte yönetim de elini cebine attı. Statta yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray derbisinde galibiyet alınması halinde takıma verilecek olan 50 bin TL'lik primi 100 bin TL'ye çıkaracağı kaydedildi.Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm biletler satıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen 50 binden fazla Sarı-Kırmızılı futbolseverin Nef Stadyumu'na hücum etmesi ve sezon rekorunu kırması bekleniyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti. Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig 'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde Sarı-Kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor. Ayrıca Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı