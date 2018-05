Galatasaray Beşiktaş maçı Azeri kanalda canlı izle

Beşiktaş'ın derbi planı: Tam saha pres



Kupadaki olaylı Fenerbahçe maçı sonrası talebelerini ligdeki kritik Galatasaray derbisine motive edebilmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını büyük ölçüde netleştirdi.



Galatasaray'ın seyirci avantajını kullanarak oyuna hızlı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak. Güneş, top karşı tarafa geçtiği anda da tam saha presle rakibinin dengesini bozmayı düşünüyor.



MEDEL'İN YERİ GARANTİ, ATIBA DÖNÜYOR



Şenol Güneş, son taktik çalışmada derbi 11'ini de şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Atiba'yı as takımda denedi. Kanadalı yıldızın derbide formasını alması beklenirken, partneri Medel olacak. Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano dörtlüsünü, forvet arkasında Quaresma-Talisca-Babel üçlüsünü, ileri uçta ise Negredo'yu sahaya sürmeyi planlıyor.



SON İDMAN TARAFTARSIZ



Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi son idmanını Vodafone Park'ta taraftarının önünde yapmayı planlıyordu ama İstanbul'da cumartesi günü yoğun trafik yaşanması nedeniyle plan iptal edildi. Bunun yerine saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmana taraftar alınması gündeme geldi. Ancak tesislere sadece bin seyirci alınabileceği ve bunun da izdihama yol açab-i leceği gerekçesiyle bu düşünceden de vazgeçildi.



İLGİLİ VİDEO



Aslantepe'de derbi için kırmızı alarm!



Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğu Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi.



Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu.



Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor



EKSTRA ÖZEL GÜVENLİK OLACAK



Öyleki TT Stadyumu içindeki müzeyi gezmeye ve stat içindeki GS Store mağazasına alışveriş yapmaya gelen taraftarların arabaları didik didik aranıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimalini böylece sıfıra indirdi. Beşiktaş derbisinde Kadıköy'deki gibi tribün olayı yaşanmasını istemeyen Galatasaray yönetimi bunun için de tedbirini alıyor. Türk Telekom Stadı'nda siyahbeyazlı takımın oturacağı yedek kulübesi arkasına, 4 korner direğine en yakın olan bölümlere ekstra özel güvenlikler yerleştirilecek ve sahaya yabancı madde atılmasının önlemi alınacak.



BEŞİKTAŞ FİNAL DEĞİL



Florya'da salı gününden bu yana sessizlik hakim Dış dünyaya kapılarını kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımı terapiye aldı. Oyuncularından Beşiktaş derbisini final olarak görmemelerini isteyen Terim'in "90 değil 360 dakikamız var. Bu 4 maçın hepsini çok ciddi, yürekli, istekli oynamalıyız'' uyarısını yaptığı öğrenildi.



İLGİLİ VİDEO



Galatasaray'da derbiye özel prim kararı!



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.



Beşiktaş galibiyetinin önemi, ekstra prim uygulaması ile takımdaki futbolculara daha iyi anlatılacak. Böylece sahada ekstra motive olacaklar.



HEM PUAN BAŞI HEM EKSTRA



Derbi öncesinde prim tutarı ise şu anda sır gibi saklanırken Galatasaray sahaya çıkmadan önce oyunculara duyurulacak. Sarı-Kırmızılı takım eğer Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarırsa hem sözleşmelerdeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü kazanacak. Yani takıma toplamda 4 milyon lira ekstra bir ödeme yapılacak.



Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da tüm hesaplar sezon sonunda şampiyonluk üzerine kuruldu. Çünkü yarış zirvede bitirilirse kasaya büyük paralar girecek.



KAZ GELECEK YERDEN ESİRGEMEDİ



Sezon sonunda mutlu sona ulaşılması halinde öncelikle TFF'den şampiyonluk primi kazanılacak. Aynı zamanda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesi alınacağı için büyük paralar Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek. Bu nedenle dağıtılacak 1 milyon dolarlık prim, kağıt üstünde fazla gözükse de uzun vadede gelecek paranın yanında hiçbir şey değil. Aynı zamanda Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor. Şampiyonluk kupasının kalkması halinde yeniden Başkanlığa seçilme şansı artacak. Rakipleriyle de fark açılacak.



İLGİLİ VİDEO



Vida: "Gomis ile bir hesabım var"



7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.



Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.



'Kazanmalıyız'



Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.



Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.



Halen unutulmadı



Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.



Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.





Derbide gözler Rodrigues'in üzerinde!



Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbide gözler Cim-Bom'un yıldız ismi Garry Rodrigues'in üzerinde olacak.



Aylardır futbolcunun peşinde olan İngiliz ekibi Newcastle United ile Fransız ekibi Lyon'un yetkilileri, derbide sarı-kırmızılı futbolcunun performansını mercek altına alacak. Her iki kulüp de Türk Telekom Stadı'ndaki derbi için yer ayırtırken, Rodrigues'in sergileyeceği futbol, transferi için belirleyici olacak.



Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği sarı-kırmızılı futbolcu için İngilizlerin ısrarı biliniyordu. Buna ek olarak Fransız ekibi Lyon da devreye girdi. Her iki takım da derbide son kez Rodrigues'i izleyecek.



Kazancı az



Galatasaray'ın satışından yüksek bonservis geliri beklediği Garry Rodrigues'in sergileyeceği performansın değerini artıracağı öngörülüyor. Böylece 27 yaşındaki futbolcu için beklenen 15-20 milyon euroluk bonservis geliri, yaz döneminde sarı-kırmızılı kulübün kasasına girebilir.



Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu, her sezon için 1 milyon 350 bin euro alması öngörülmüştü. Rodrigues, sarı-kırmızılı takımda en az kazanan isimlerin başında geliyor.



İLGİLİ VİDEO



Fatih Terim antrenmanı neden taraftara açmadı?



Galatasaray derbi stratejisi sakinlik üzerine oldu. Sarı-kırmızılılar, mümkün olduğunca stresten uzak, ortamı germeden sezonun finaline hazırlanıyor.



Bu nedenle sarı-kırmızılıların son antrenmanın, derbi öncesi taraftara açılması fikrinden vazgeçildi. Cim-Bom hafta başında, Florya'daki son çalışmanın taraftara açılması düşüncesini taşıyordu. Ancak, teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca takımı gerilimli ortamdan uzak tutmarken, maç öncesinde de aynı politikayı izledi.



Diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz de derbi öncesi Florya'ya gitmeyecek. Cengiz'in, futbolcuların ve teknik kadronun konsantrasyonunun bozulmaması için böyle bir karar aldığı bildirildi.



Derbi fakiri Gomis!



Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 30 maçın 29'unda görev alan ve 27 kez rakip ağları havalandırıp gol krallığında zirve yapan Gomis'in derbilerde sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 maça çıkarken, bu 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi tattı. Fransız oyuncu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.



İLGİLİ VİDEO



Güneş'ten derbi motivasyonu; "En iyi takımız"



Beşiktaş'ta gözler tamamen Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan 'final' niteliğindeki derbiye çevrildi.



Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını sadece teknik ve taktik açıdan değil, mental yönden de mücadeleye hazırlıyor.



'TECRÜBEMİZ SAHAYA YANSISIN'



Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu ülkenin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, kamuoyu söylüyor. Ancak bu lafta kalmamalı. En iyi takım, en ciddi rakiplerini yenmeli. G.Saray karşısında sahaya çıkın ve en iyi olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.



Lig yarışında son viraja girdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübemizin sahaya yansıması lazım. Sakin kalmamız, sahada kalmamız, işimizi tam konsantrasyonla, birbirimize yardım ederek yapmamız gereken bir maç. G.Saray lider ancak orada biz olmak istiyoruz. Bu nedenle de G.Saray'ı yenmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, tecrübemiz var. Mücadele edeceğiz. Artık ligin sonu. Tüm kapasitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.



Kupadaki olaylımaçı sonrası talebelerini ligdeki kritikderbisine motive edebilmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını büyük ölçüde netleştirdi.Galatasaray'ın seyirci avantajını kullanarak oyuna hızlı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak. Güneş, top karşı tarafa geçtiği anda da tam saha presle rakibinin dengesini bozmayı düşünüyor.Şenol Güneş, son taktik çalışmada derbi 11'ini de şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Atiba'yı as takımda denedi. Kanadalı yıldızın derbide formasını alması beklenirken, partneri Medel olacak. Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano dörtlüsünü, forvet arkasında Quaresma-Talisca-Babel üçlüsünü, ileri uçta ise Negredo'yu sahaya sürmeyi planlıyor.Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi son idmanını Vodafone Park'ta taraftarının önünde yapmayı planlıyordu ama İstanbul'da cumartesi günü yoğun trafik yaşanması nedeniyle plan iptal edildi. Bunun yerine saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmana taraftar alınması gündeme geldi. Ancak tesislere sadece bin seyirci alınabileceği ve bunun da izdihama yol açab-i leceği gerekçesiyle bu düşünceden de vazgeçildi.Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğukupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi.Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu.Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyorÖyleki TT Stadyumu içindeki müzeyi gezmeye ve stat içindeki GS Store mağazasına alışveriş yapmaya gelen taraftarların arabaları didik didik aranıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimalini böylece sıfıra indirdi. Beşiktaş derbisinde Kadıköy'deki gibi tribün olayı yaşanmasını istemeyen Galatasaray yönetimi bunun için de tedbirini alıyor. Türk Telekom Stadı'nda siyahbeyazlı takımın oturacağı yedek kulübesi arkasına, 4 korner direğine en yakın olan bölümlere ekstra özel güvenlikler yerleştirilecek ve sahaya yabancı madde atılmasının önlemi alınacak.Florya'da salı gününden bu yana sessizlik hakim Dış dünyaya kapılarını kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımı terapiye aldı. Oyuncularından Beşiktaş derbisini final olarak görmemelerini isteyen Terim'in "90 değil 360 dakikamız var. Bu 4 maçın hepsini çok ciddi, yürekli, istekli oynamalıyız'' uyarısını yaptığı öğrenildi., Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.Beşiktaş galibiyetinin önemi, ekstra prim uygulaması ile takımdaki futbolculara daha iyi anlatılacak. Böylece sahada ekstra motive olacaklar.Derbi öncesinde prim tutarı ise şu anda sır gibi saklanırken Galatasaray sahaya çıkmadan önce oyunculara duyurulacak. Sarı-Kırmızılı takım eğer Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarırsa hem sözleşmelerdeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü kazanacak. Yani takıma toplamda 4 milyon lira ekstra bir ödeme yapılacak.Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da tüm hesaplar sezon sonunda şampiyonluk üzerine kuruldu. Çünkü yarış zirvede bitirilirse kasaya büyük paralar girecek.Sezon sonunda mutlu sona ulaşılması halinde öncelikle TFF'den şampiyonluk primi kazanılacak. Aynı zamanda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesi alınacağı için büyük paralar Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek. Bu nedenle dağıtılacak 1 milyon dolarlık prim, kağıt üstünde fazla gözükse de uzun vadede gelecek paranın yanında hiçbir şey değil. Aynı zamanda Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor. Şampiyonluk kupasının kalkması halinde yeniden Başkanlığa seçilme şansı artacak. Rakipleriyle de fark açılacak.7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.ilearasında oynanacak olan derbide gözler Cim-Bom'un yıldız ismiüzerinde olacak.Aylardır futbolcunun peşinde olan İngiliz ekibi Newcastle United ile Fransız ekibi Lyon'un yetkilileri, derbide sarı-kırmızılı futbolcunun performansını mercek altına alacak. Her iki kulüp de Türk Telekom Stadı'ndaki derbi için yer ayırtırken, Rodrigues'in sergileyeceği futbol, transferi için belirleyici olacak.Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği sarı-kırmızılı futbolcu için İngilizlerin ısrarı biliniyordu. Buna ek olarak Fransız ekibi Lyon da devreye girdi. Her iki takım da derbide son kez Rodrigues'i izleyecek.Galatasaray'ın satışından yüksek bonservis geliri beklediği Garry Rodrigues'in sergileyeceği performansın değerini artıracağı öngörülüyor. Böylece 27 yaşındaki futbolcu için beklenen 15-20 milyon euroluk bonservis geliri, yaz döneminde sarı-kırmızılı kulübün kasasına girebilir.Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu, her sezon için 1 milyon 350 bin euro alması öngörülmüştü. Rodrigues, sarı-kırmızılı takımda en az kazanan isimlerin başında geliyor.derbi stratejisi sakinlik üzerine oldu. Sarı-kırmızılılar, mümkün olduğunca stresten uzak, ortamı germeden sezonun finaline hazırlanıyor.Bu nedenle sarı-kırmızılıların son antrenmanın, derbi öncesi taraftara açılması fikrinden vazgeçildi. Cim-Bom hafta başında, Florya'daki son çalışmanın taraftara açılması düşüncesini taşıyordu. Ancak, teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca takımı gerilimli ortamdan uzak tutmarken, maç öncesinde de aynı politikayı izledi.Diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz de derbi öncesi Florya'ya gitmeyecek. Cengiz'in, futbolcuların ve teknik kadronun konsantrasyonunun bozulmaması için böyle bir karar aldığı bildirildi.Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 30 maçın 29'unda görev alan ve 27 kez rakip ağları havalandırıp gol krallığında zirve yapan Gomis'in derbilerde sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 maça çıkarken, bu 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi tattı. Fransız oyuncu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.gözler tamamen Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaile deplasmanda oynanacak olan 'final' niteliğindeki derbiye çevrildi.Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını sadece teknik ve taktik açıdan değil, mental yönden de mücadeleye hazırlıyor.Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu ülkenin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, kamuoyu söylüyor. Ancak bu lafta kalmamalı. En iyi takım, en ciddi rakiplerini yenmeli. G.Saray karşısında sahaya çıkın ve en iyi olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.Lig yarışında son viraja girdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübemizin sahaya yansıması lazım. Sakin kalmamız, sahada kalmamız, işimizi tam konsantrasyonla, birbirimize yardım ederek yapmamız gereken bir maç. G.Saray lider ancak orada biz olmak istiyoruz. Bu nedenle de G.Saray'ı yenmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, tecrübemiz var. Mücadele edeceğiz. Artık ligin sonu. Tüm kapasitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

iddaa, şampiyonluk yarışı adına çok kritik olan derbide favori olarak ev sahibi Galatasaray'ı gösterdi.



Derbide Galatasaray'ın galibiyetine 2,05'lik oran açıldı. Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran ise 2,55 olarak belirlendi. Kritik maçta beraberlik oranı ise 3,10 olarak açıldı.



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Ünlülerin derbi tahminleri



Demet Şener:



Galatasaray 1-3 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Başakşehir



Serkan Çayoğlu:



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Seray Sever:



Galatasaray 2-3 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Zafer Algöz:



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Ahmet Hakan:



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Hande Ataizi



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



İsmail Saymaz



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Uğur Vardan



Galatasaray 3-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Ebru Polat:



Galatasaray 1-3 BeşiktaşŞampiyon adayı: Beşiktaş



Sinan TuzcuoğluGalatasaray 4-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray

İzzet Yıldızhan:



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray

Alişan:



Galatasaray 0-0 Beşiktaş



Şampiyon adayı: İlgilenmiyorum



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Onur Ünlü:



Galatasaray 2-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Adayım yok



Mert Fırat



Galatasaray 2-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Fenerbahçe



Cansel Elçin:



Galatasaray 3-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Umut Kurt:



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Murat Şeker:



Galatasaray 1-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Başakşehir



Hakan Altun



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Ferhat Göçer



Galatasaray 1-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Fenerbahçe



İŞTE SPOR YAZARLARININ DERBİ YORUMU;



Ahmet Çakar



3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu ve şampiyonluk düğümünü, hatta ligin tepe sıralamasını değiştirebilecek çok kritik bir maç. Kazanan şampiyon olur mu? Bu sorunun da cevabı kolay değil ama kaybeden kesinlikle 4. olur. Zira G.Saray kazanırsa şampiyonluk için avantaj sağlar ama Başakşehir'in de kazanabileceğini öngörürsek h,l, puan farkı bir olacak. Amaaa . Beraberlik ve Beşiktaş'ın galibiyetinde G.Saray müthiş bir avantaj kaybeder.



Bütün ibre Başakşehir'e döner. Gelelim Beşiktaş'a Çok sıkıntılı bir 10 günü geride bıraktılar. Önlerinde tek umutları var, o da Türkiye Ligi. Üstelik beraberlik işlerine yaramıyor. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kazansalar şampiyon olurlar mı? Garanti değil. Ama bu maçın şifresi şu; kaybeden ligi kaybeder.



Bu tür maçlar için 'hocaların formda olması' lafına asla iştirak edemem. Sahada sonucu, oyuncular belirleyecek. Hatta belki de detaylar belirleyecek. Bu tür maçlarda hocanın saha içi etkisi azdır. Ama maç önü motivasyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.



Ben de MHK'nin yerinde olsam, Fırat Aydınus'u atardım. Bu tür maçlardaki deneyimi çok fazla. Üstelik bu sene sürekli formda ve iyi maçlar yönetiyor. Ama dedik ya, masum ve insani bir hata bile şampiyon olacak takımı dördüncü, dördüncü olacak bir takımı da şampiyon yapabilir. Allah Fırat'ın yardımcısı olsun.



G.Saray 50 bin kişilik stadıyla korkunç bir psikolojik baskı oluşturuyor. Ama G.Saray'ın takım savunması hangi maç olursa olsun, sürekli açık veriyor. Hele hele Beşiktaş gibi kaliteli gol ayakları olan bir takıma bu açıklardan birini verirsen cezayı kesiverirler



Rıdvan Dilmen



Derbi sonucuna göre Kocaman, son 3 maçta Aatif yerine Valbuena'ya şans verebilir. Derbi sonucu etkiler bu kararı.



Fenerbahçe'nin 72 puana ulaşacağını düşünüyorum. Ama bu da yetmeyebilir. Galatasaray derbiyi kazanırsa Beşiktaş'ın yarış dışı kalacağını düşünüyorum. Başakşehir, derbiden beraberlik sonucu çıkmasını ister.



Şu an en rahat Fenerbahçe. Aykut Kocaman derbiden nasıl sonuç ister bilemeyiz ama rahat bir şekilde maçı izleyecekler.



Mehmet Demirkol



Kim şampiyon olur: Başakşehir



Sezonun takımı: Göztepe



Kim gol kralı olur: Gomis



Sezonun futbolcusu: Adebayor



Sezonun hakemi: Fırat Aydınus



ŞAMPİ OLUR(LEVENT TÜZEMEN)



G.Saray, Beşiktaş'ı derbide yendiğinde 'şampi' olur ve kalan maçlar için ciddi bir özgüven ve moral-motivasyon kazanır. Derbide kimin kazanacağına iki teknik adamın stratejileri ve oyun anlayışları damga vuracaktır.



Türkiye'nin en derin kulübesi olan ve kaliteli ayaklara sahip takımı Beşiktaş. Ancak Şenol hoca ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun formatında olmadıklarını söyleyebilirim. Galatasaray, altını bir kez daha çiziyorum, Tudor döneminde unuttuğu büyük maç kazanma alışkanlığını Fatih Terim ile yeniden elde etti.



Galatasaray taraftarı şampiyonluğu coşkulu biçimde istiyor, özellikle büyük maçlara davranış biçimi olarak mükemmel hazırlanıyor ve futbolcularına etkili bir itici güç oluyor. Deplasmanda etkisiz grafik çizen Belhanda, Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi oyuncular Türk Telekom'da seyircinin de sevgisi ve desteğiyle etkili oynuyor. Galatasaray'ın derbiyi kazanma konusunda bir adım önde olduğunu düşünüyorum.



İki teknik adam da Türkiye'nin gururu. Tecrübeleri ve kaliteleri çok yüksek. Ancak Terim, Türk Telekom'daki büyük maçlara yeni kurulmuş hatta kendi kurmadığı bir takımı kafaca iyi hazırlıyor. Motive olmuş bir G.Saray, herkesi evinde yener. Şenol hocanın Beşiktaş'ta kurduğu pasa dayalı sisteme yatkın oyuncular alındı.



Yani gelen yerli ve yabancılar gidenlerin yerini doldurdu. Terim ve Güneş'in en büyük özellikleri oyuncularla kurdukları baba-arkadaş- hoca yakınlaşmasıdır. Bu iki büyük teknik adam, dibe vurmuş oyuncuları da ayağa kaldırmayı hep başarmıştır. Bir kez daha iki büyük hocanın satrancına tanık olacağız.



Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Quaresma'ya da rahat top kullanabileceği alan bırakılmamalı



G.Saray, Türk Telekom'da büyük maçlara zihinsel olarak mükemmel motive oluyor. Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla mükemmel pas yapıyor, kanatları iyi kullanıyor. G.Saray, Başakşehir maçındaki gibi Beşiktaş'a geniş alan vermemeye özen göstermelidir. Ayrıca Beşiktaşlı oyuncular temaslı oyunlardan rahatsız oluyor ve çabuk öfkeleniyor.



Quaresma, Talisca gibi oyunculara rahat top kullanabilecekleri alanlar bırakılmamalı ve baskı yapılmalı. G.Saray'da bir oyuncunun gözü, kafa vuruşlarında çok etkili olan Talisca'nın üzerinde olmalı. Brezilyalı yıldız, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Bu arada derbinin stratejisini, aynı gün 16.00'da oynanacak Osmanlı- Başakşehir maçının sonucu da etkileyecek.



KAZANMAK ZORUNDA...(GÜRCAN BİLGİÇ)



Zirve sıkışmış durumda. Dört takım üç puan çevresinde yakınlaşmışlar. Bu derbinin galibinin önünde engel kalmayacak. Direksiyona geçecek ve kendi işini görecek. Böyle bir lig sonu finalini yaşadığımız için çok şanslıyız. Geçtiğimiz hafta hepsi final oynadı, bu hafta da öyle, muhtemelen önümüzdeki maçları da final olacak. İki taraf da derbiyi kazanmak zorunda. Beraberlik yeni hikayeler getirecektir.



Fatih Terim, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında oyunu da oyuncularını da çok iyi kurguladı. Ama iki rakibi de savunmayı ve mücadele etmeyi seçen oyun karakteriyle oynadılar. Bu kez kendi sahasında, 'Galatasaray defans yapmaz' hamasetiyle mi çıkacak, yoksa daha kontrollü mü olacak?



Oyunun kaderini Fatih Terim belirleyecek. Çünkü; Şenol Güneş, Bayern deplasmanında bile sistemini veya takım düzenini bozmadı. Yine aynı oyuncularla, aynı taktikle fakat 'daha dikkatli olun' diyerek çıkacaktır. Türkiye'de hangi takım, 'Ben baskılı oyunla Beşiktaş'ı yeneceğim' derse ve saldırırsa, tabelada en az iki gol yazmasına razı olmalı. Üç tane atacaksa, bu kararı versin. Bu nedenle 'farklı olmayı' denemekten kaçınmayan Terim'i daha önde görüyorum. Maçın anahtarı onda.



Galatasaray ev sahibi olduğu için önemli bir kozu cebinde tutuyor. Baskılı oynayan iki takımın da en sevmediği şey geriye koşmak zorunda kalmaları. Bu yüzden kim ki, kendi oyununu rakibe kabul ettirir; maçı da kazanmaya çok yaklaşır. Bu noktada oturmuş oyunu ve kadro kalitesi ile sanki Beşiktaş daha şanslı. Pepe'nin de oynayacak olması, Galatasaray'ın en önemli gol şansı Gomis'in işini zorlaştıracak.



iddaa, şampiyonluk yarışı adına çok kritik olan derbide favori olarak ev sahibi Galatasaray'ı gösterdi.Derbide Galatasaray'ın galibiyetine 2,05'lik oran açıldı. Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran ise 2,55 olarak belirlendi. Kritik maçta beraberlik oranı ise 3,10 olarak açıldı.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.Demet Şener:Galatasaray 1-3 BeşiktaşŞampiyon adayı: BaşakşehirSerkan Çayoğlu:Galatasaray 1-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşSeray Sever:Galatasaray 2-3 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşZafer Algöz:Galatasaray 1-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşAhmet Hakan:Galatasaray 2-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: GalatasarayHande AtaiziGalatasaray 2-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: Galatasarayİsmail SaymazGalatasaray 2-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: GalatasarayUğur VardanGalatasaray 3-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: GalatasarayEbru Polat:Galatasaray 1-3 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşSinan TuzcuoğluGalatasaray 4-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: Galatasarayİzzet Yıldızhan:Galatasaray 2-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: GalatasarayAlişan:Galatasaray 0-0 BeşiktaşŞampiyon adayı: İlgilenmiyorumGalatasaray 1-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşOnur Ünlü:Galatasaray 2-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: Adayım yokMert FıratGalatasaray 2-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: FenerbahçeCansel Elçin:Galatasaray 3-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: GalatasarayUmut Kurt:Galatasaray 1-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşMurat Şeker:Galatasaray 1-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: BaşakşehirHakan AltunGalatasaray 1-2 BeşiktaşŞampiyon adayı: BeşiktaşFerhat GöçerGalatasaray 1-1 BeşiktaşŞampiyon adayı: FenerbahçeZira G.Saray kazanırsa şampiyonluk için avantaj sağlar ama Başakşehir'in de kazanabileceğini öngörürsek h,l, puan farkı bir olacak. Amaaa . Beraberlik ve Beşiktaş'ın galibiyetinde G.Saray müthiş bir avantaj kaybeder.Bütün ibre Başakşehir'e döner. Gelelim Beşiktaş'a Çok sıkıntılı bir 10 günü geride bıraktılar. Önlerinde tek umutları var, o da Türkiye Ligi. Üstelik beraberlik işlerine yaramıyor. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kazansalar şampiyon olurlar mı? Garanti değil. Ama bu maçın şifresi şu; kaybeden ligi kaybeder.Bu tür maçlar için 'hocaların formda olması' lafına asla iştirak edemem. Sahada sonucu, oyuncular belirleyecek. Hatta belki de detaylar belirleyecek. Bu tür maçlarda hocanın saha içi etkisi azdır. Ama maç önü motivasyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.Ben de MHK'nin yerinde olsam, Fırat Aydınus'u atardım. Bu tür maçlardaki deneyimi çok fazla. Üstelik bu sene sürekli formda ve iyi maçlar yönetiyor. Ama dedik ya, masum ve insani bir hata bile şampiyon olacak takımı dördüncü, dördüncü olacak bir takımı da şampiyon yapabilir. Allah Fırat'ın yardımcısı olsun.G.Saray 50 bin kişilik stadıyla korkunç bir psikolojik baskı oluşturuyor. Ama G.Saray'ın takım savunması hangi maç olursa olsun, sürekli açık veriyor. Hele hele Beşiktaş gibi kaliteli gol ayakları olan bir takıma bu açıklardan birini verirsen cezayı kesiverirlerDerbi sonucuna göre Kocaman, son 3 maçta Aatif yerine Valbuena'ya şans verebilir. Derbi sonucu etkiler bu kararı.Fenerbahçe'nin 72 puana ulaşacağını düşünüyorum. Ama bu da yetmeyebilir. Galatasaray derbiyi kazanırsa Beşiktaş'ın yarış dışı kalacağını düşünüyorum. Başakşehir, derbiden beraberlik sonucu çıkmasını ister.Şu an en rahat Fenerbahçe. Aykut Kocaman derbiden nasıl sonuç ister bilemeyiz ama rahat bir şekilde maçı izleyecekler.Kim şampiyon olur: BaşakşehirSezonun takımı: GöztepeKim gol kralı olur: GomisSezonun futbolcusu: AdebayorSezonun hakemi: Fırat AydınusG.Saray, Beşiktaş'ı derbide yendiğinde 'şampi' olur ve kalan maçlar için ciddi bir özgüven ve moral-motivasyon kazanır. Derbide kimin kazanacağına iki teknik adamın stratejileri ve oyun anlayışları damga vuracaktır.Türkiye'nin en derin kulübesi olan ve kaliteli ayaklara sahip takımı Beşiktaş. Ancak Şenol hoca ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun formatında olmadıklarını söyleyebilirim. Galatasaray, altını bir kez daha çiziyorum, Tudor döneminde unuttuğu büyük maç kazanma alışkanlığını Fatih Terim ile yeniden elde etti.Galatasaray taraftarı şampiyonluğu coşkulu biçimde istiyor, özellikle büyük maçlara davranış biçimi olarak mükemmel hazırlanıyor ve futbolcularına etkili bir itici güç oluyor. Deplasmanda etkisiz grafik çizen Belhanda, Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi oyuncular Türk Telekom'da seyircinin de sevgisi ve desteğiyle etkili oynuyor. Galatasaray'ın derbiyi kazanma konusunda bir adım önde olduğunu düşünüyorum.İki teknik adam da Türkiye'nin gururu. Tecrübeleri ve kaliteleri çok yüksek. Ancak Terim, Türk Telekom'daki büyük maçlara yeni kurulmuş hatta kendi kurmadığı bir takımı kafaca iyi hazırlıyor. Motive olmuş bir G.Saray, herkesi evinde yener. Şenol hocanın Beşiktaş'ta kurduğu pasa dayalı sisteme yatkın oyuncular alındı.Yani gelen yerli ve yabancılar gidenlerin yerini doldurdu. Terim ve Güneş'in en büyük özellikleri oyuncularla kurdukları baba-arkadaş- hoca yakınlaşmasıdır. Bu iki büyük teknik adam, dibe vurmuş oyuncuları da ayağa kaldırmayı hep başarmıştır. Bir kez daha iki büyük hocanın satrancına tanık olacağız.Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Quaresma'ya da rahat top kullanabileceği alan bırakılmamalıG.Saray, Türk Telekom'da büyük maçlara zihinsel olarak mükemmel motive oluyor. Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla mükemmel pas yapıyor, kanatları iyi kullanıyor. G.Saray, Başakşehir maçındaki gibi Beşiktaş'a geniş alan vermemeye özen göstermelidir. Ayrıca Beşiktaşlı oyuncular temaslı oyunlardan rahatsız oluyor ve çabuk öfkeleniyor.Quaresma, Talisca gibi oyunculara rahat top kullanabilecekleri alanlar bırakılmamalı ve baskı yapılmalı. G.Saray'da bir oyuncunun gözü, kafa vuruşlarında çok etkili olan Talisca'nın üzerinde olmalı. Brezilyalı yıldız, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Bu arada derbinin stratejisini, aynı gün 16.00'da oynanacak Osmanlı- Başakşehir maçının sonucu da etkileyecek.Zirve sıkışmış durumda. Dört takım üç puan çevresinde yakınlaşmışlar. Bu derbinin galibinin önünde engel kalmayacak. Direksiyona geçecek ve kendi işini görecek. Böyle bir lig sonu finalini yaşadığımız için çok şanslıyız. Geçtiğimiz hafta hepsi final oynadı, bu hafta da öyle, muhtemelen önümüzdeki maçları da final olacak. İki taraf da derbiyi kazanmak zorunda. Beraberlik yeni hikayeler getirecektir.Fatih Terim, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında oyunu da oyuncularını da çok iyi kurguladı. Ama iki rakibi de savunmayı ve mücadele etmeyi seçen oyun karakteriyle oynadılar. Bu kez kendi sahasında, 'Galatasaray defans yapmaz' hamasetiyle mi çıkacak, yoksa daha kontrollü mü olacak?Oyunun kaderini Fatih Terim belirleyecek. Çünkü; Şenol Güneş, Bayern deplasmanında bile sistemini veya takım düzenini bozmadı. Yine aynı oyuncularla, aynı taktikle fakat 'daha dikkatli olun' diyerek çıkacaktır. Türkiye'de hangi takım, 'Ben baskılı oyunla Beşiktaş'ı yeneceğim' derse ve saldırırsa, tabelada en az iki gol yazmasına razı olmalı. Üç tane atacaksa, bu kararı versin. Bu nedenle 'farklı olmayı' denemekten kaçınmayan Terim'i daha önde görüyorum. Maçın anahtarı onda.Galatasaray ev sahibi olduğu için önemli bir kozu cebinde tutuyor. Baskılı oynayan iki takımın da en sevmediği şey geriye koşmak zorunda kalmaları. Bu yüzden kim ki, kendi oyununu rakibe kabul ettirir; maçı da kazanmaya çok yaklaşır. Bu noktada oturmuş oyunu ve kadro kalitesi ile sanki Beşiktaş daha şanslı. Pepe'nin de oynayacak olması, Galatasaray'ın en önemli gol şansı Gomis'in işini zorlaştıracak.