Galatasaray Beşiktaş maç kadroları, GS BJK derbi maçı 11'leri

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'ini merak edenler buraya... Fatih Terim derbi için 11 konusunda ne karar verdi? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve Beşiktaş kadrosu...

29 Nisan 2018 19:45
Galatasaray Beşiktaş maç kadroları, GS BJK derbi maçı 11'leri
Galatasaray'ın Beşiktaş muhtemel 11'i burada! Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosunda hangi isimler yer aldı. Fatih Terim Donk ve Fernando konusunda ne karar verdi? İşte detaylar...

Galatasaray evinde Beşiktaş ile bugün karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray'ın 11'i nasıl olacak? Muhtemel 11'ler ve tüm detaylarla sizlerleyiz...

GALATASARAY DERBİ MUHTEMEL 11'İ NASIL?
Galatasaray
Muslera
Mariano
Maicon
Denayer
Nagatomo
Donk
Fernando
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis

Beşiktaş

Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Medel
Atiba
Quaresma
Talisca
Babel
Negredo

DERBİ İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?

Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.

29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ / Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.

BEİN SPORTS / Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.

BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ / Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4.

BEİN SPORTS / Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.

Azerbaycan kanalları AZ TV, CBC Sport veya İdman TV'nin de Galatasaray-Beşiktaş derbisini verip vermeyeceği de henüz belli değil.
beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?
Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr











G.SARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN (IOS) İNDİRİN...

 
G.SARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN (ANDROID) İNDİRİN... GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 343. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.

- Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart

Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.

- Penaltıya dikkat

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

- Son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

     Tarih              Stat  Organizasyon  Sonuç (GS-BJK) 
 22.09.2013  Atatürk Olimpiyat  Lig  3 - 0 (Hükmen)
 22.02.2014  Türk Telekom  Lig   1 - 0 
 04.01.2015  Atatürk Olimpiyat  Lig  2 - 0
 24.05.2015  Türk Telekom  Lig  2 - 0
 14.12.2015  Atatürk Olimpiyat  Lig  1 - 2
 08.05.2016  Türk Telekom   Lig  0 - 1
 13.08.2016  Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa   1 - 1 (Pen. 3-0) 
 24.09.2016  Vodafone Park  Lig  2 - 2
 27.02.2017  Türk Telekom  Lig  0 - 1
 02.12.2017  Vodafone Park  Lig  0 - 3
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 342 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

- Rekabetin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

- Bir maçta en çok gol atanlar

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde geride kalan 342 randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcusu Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

- Seyircisiz derbi

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti.

Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 94 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

- En çok oynayanlar

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

- En gollü maçlar

Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 342 maç içinde, seri penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

- 4-4'lük maçlar

Rekabette en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.

İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı! Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı!
Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı Fenerbahçe

Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı
Maç saatinde Beşiktaş'tan flaş açıklama! Beşiktaş

Maç saatinde Beşiktaş'tan flaş açıklama!
Aykut Kocaman'dan olay sözler Fenerbahçe

Aykut Kocaman'dan olay sözler
Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı! Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı!
Osman Aşkın Bak: ''2024'e hazırız'' Futbol

Osman Aşkın Bak: ''2024'e hazırız''
Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi! Beşiktaş

Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!
Fenerbahçe - Beşiktaş oynanamadı, Beşiktaş maça çıkmadı! Fenerbahçe

Fenerbahçe - Beşiktaş oynanamadı, Beşiktaş maça çıkmadı!
PSG'ye sakatlık şoku! Sezonu kapattı... P. St Germain

PSG'ye sakatlık şoku! Sezonu kapattı...
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe - Beşiktaş oynanamadı, Beşiktaş maça çıkmadı!
2

Yarıda kalan derbi öncesi Beşiktaş, toplantıya katılmadı
3

TFF'den mahkemeye "Terim mağdur değil, tazminat alamaz"
4

Fenerbahçe sahaya çıkmak zorunda mı?
5

Aykut Kocaman'dan olay sözler
6

Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer oluyor!
7

Adebayor'dan Skrtel örneği ve Cengiz yorumu
8

Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!

9

Mustafa Cengiz'den Nagatomo sorusuna flaş cevap
10

Bafetimbi Gomis'ten gençlere tavsiye!
yukarı ok