Galatasaray Beşiktaş izle bedava link bein sports, GS BJK derbi maçı CANLI

iddaa, şampiyonluk yarışı adına çok kritik olan derbide favori olarak ev sahibi Galatasaray'ı gösterdi.



Derbide Galatasaray'ın galibiyetine 2,05'lik oran açıldı. Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran ise 2,55 olarak belirlendi. Kritik maçta beraberlik oranı ise 3,10 olarak açıldı.



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Ünlülerin derbi tahminleri



Demet Şener:



Galatasaray 1-3 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Başakşehir



Serkan Çayoğlu:



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Seray Sever:



Galatasaray 2-3 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Zafer Algöz:



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Ahmet Hakan:



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Hande Ataizi



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



İsmail Saymaz



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Uğur Vardan



Galatasaray 3-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Ebru Polat:



Galatasaray 1-3 BeşiktaşŞampiyon adayı: Beşiktaş



Sinan TuzcuoğluGalatasaray 4-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray

İzzet Yıldızhan:



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray

Alişan:



Galatasaray 0-0 Beşiktaş



Şampiyon adayı: İlgilenmiyorum



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Onur Ünlü:



Galatasaray 2-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Adayım yok



Mert Fırat



Galatasaray 2-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Fenerbahçe



Cansel Elçin:



Galatasaray 3-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Galatasaray



Umut Kurt:



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Murat Şeker:



Galatasaray 1-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Başakşehir



Hakan Altun



Galatasaray 1-2 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Beşiktaş



Ferhat Göçer



Galatasaray 1-1 Beşiktaş



Şampiyon adayı: Fenerbahçe



İŞTE SPOR YAZARLARININ DERBİ YORUMU;



Ahmet Çakar



3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu ve şampiyonluk düğümünü, hatta ligin tepe sıralamasını değiştirebilecek çok kritik bir maç. Kazanan şampiyon olur mu? Bu sorunun da cevabı kolay değil ama kaybeden kesinlikle 4. olur. Zira G.Saray kazanırsa şampiyonluk için avantaj sağlar ama Başakşehir'in de kazanabileceğini öngörürsek h,l, puan farkı bir olacak. Amaaa . Beraberlik ve Beşiktaş'ın galibiyetinde G.Saray müthiş bir avantaj kaybeder.



Bütün ibre Başakşehir'e döner. Gelelim Beşiktaş'a Çok sıkıntılı bir 10 günü geride bıraktılar. Önlerinde tek umutları var, o da Türkiye Ligi. Üstelik beraberlik işlerine yaramıyor. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kazansalar şampiyon olurlar mı? Garanti değil. Ama bu maçın şifresi şu; kaybeden ligi kaybeder.



Bu tür maçlar için 'hocaların formda olması' lafına asla iştirak edemem. Sahada sonucu, oyuncular belirleyecek. Hatta belki de detaylar belirleyecek. Bu tür maçlarda hocanın saha içi etkisi azdır. Ama maç önü motivasyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.



Ben de MHK'nin yerinde olsam, Fırat Aydınus'u atardım. Bu tür maçlardaki deneyimi çok fazla. Üstelik bu sene sürekli formda ve iyi maçlar yönetiyor. Ama dedik ya, masum ve insani bir hata bile şampiyon olacak takımı dördüncü, dördüncü olacak bir takımı da şampiyon yapabilir. Allah Fırat'ın yardımcısı olsun.



G.Saray 50 bin kişilik stadıyla korkunç bir psikolojik baskı oluşturuyor. Ama G.Saray'ın takım savunması hangi maç olursa olsun, sürekli açık veriyor. Hele hele Beşiktaş gibi kaliteli gol ayakları olan bir takıma bu açıklardan birini verirsen cezayı kesiverirler



Rıdvan Dilmen



Derbi sonucuna göre Kocaman, son 3 maçta Aatif yerine Valbuena'ya şans verebilir. Derbi sonucu etkiler bu kararı.



Fenerbahçe'nin 72 puana ulaşacağını düşünüyorum. Ama bu da yetmeyebilir. Galatasaray derbiyi kazanırsa Beşiktaş'ın yarış dışı kalacağını düşünüyorum. Başakşehir, derbiden beraberlik sonucu çıkmasını ister.



Şu an en rahat Fenerbahçe. Aykut Kocaman derbiden nasıl sonuç ister bilemeyiz ama rahat bir şekilde maçı izleyecekler.



Mehmet Demirkol



Kim şampiyon olur: Başakşehir



Sezonun takımı: Göztepe



Kim gol kralı olur: Gomis



Sezonun futbolcusu: Adebayor



Sezonun hakemi: Fırat Aydınus



ŞAMPİ OLUR(LEVENT TÜZEMEN)



G.Saray, Beşiktaş'ı derbide yendiğinde 'şampi' olur ve kalan maçlar için ciddi bir özgüven ve moral-motivasyon kazanır. Derbide kimin kazanacağına iki teknik adamın stratejileri ve oyun anlayışları damga vuracaktır.



Türkiye'nin en derin kulübesi olan ve kaliteli ayaklara sahip takımı Beşiktaş. Ancak Şenol hoca ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun formatında olmadıklarını söyleyebilirim. Galatasaray, altını bir kez daha çiziyorum, Tudor döneminde unuttuğu büyük maç kazanma alışkanlığını Fatih Terim ile yeniden elde etti.



Galatasaray taraftarı şampiyonluğu coşkulu biçimde istiyor, özellikle büyük maçlara davranış biçimi olarak mükemmel hazırlanıyor ve futbolcularına etkili bir itici güç oluyor. Deplasmanda etkisiz grafik çizen Belhanda, Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi oyuncular Türk Telekom'da seyircinin de sevgisi ve desteğiyle etkili oynuyor. Galatasaray'ın derbiyi kazanma konusunda bir adım önde olduğunu düşünüyorum.



İki teknik adam da Türkiye'nin gururu. Tecrübeleri ve kaliteleri çok yüksek. Ancak Terim, Türk Telekom'daki büyük maçlara yeni kurulmuş hatta kendi kurmadığı bir takımı kafaca iyi hazırlıyor. Motive olmuş bir G.Saray, herkesi evinde yener. Şenol hocanın Beşiktaş'ta kurduğu pasa dayalı sisteme yatkın oyuncular alındı.



Yani gelen yerli ve yabancılar gidenlerin yerini doldurdu. Terim ve Güneş'in en büyük özellikleri oyuncularla kurdukları baba-arkadaş- hoca yakınlaşmasıdır. Bu iki büyük teknik adam, dibe vurmuş oyuncuları da ayağa kaldırmayı hep başarmıştır. Bir kez daha iki büyük hocanın satrancına tanık olacağız.



Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Quaresma'ya da rahat top kullanabileceği alan bırakılmamalı



G.Saray, Türk Telekom'da büyük maçlara zihinsel olarak mükemmel motive oluyor. Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla mükemmel pas yapıyor, kanatları iyi kullanıyor. G.Saray, Başakşehir maçındaki gibi Beşiktaş'a geniş alan vermemeye özen göstermelidir. Ayrıca Beşiktaşlı oyuncular temaslı oyunlardan rahatsız oluyor ve çabuk öfkeleniyor.



Quaresma, Talisca gibi oyunculara rahat top kullanabilecekleri alanlar bırakılmamalı ve baskı yapılmalı. G.Saray'da bir oyuncunun gözü, kafa vuruşlarında çok etkili olan Talisca'nın üzerinde olmalı. Brezilyalı yıldız, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Bu arada derbinin stratejisini, aynı gün 16.00'da oynanacak Osmanlı- Başakşehir maçının sonucu da etkileyecek.



KAZANMAK ZORUNDA...(GÜRCAN BİLGİÇ)



Zirve sıkışmış durumda. Dört takım üç puan çevresinde yakınlaşmışlar. Bu derbinin galibinin önünde engel kalmayacak. Direksiyona geçecek ve kendi işini görecek. Böyle bir lig sonu finalini yaşadığımız için çok şanslıyız. Geçtiğimiz hafta hepsi final oynadı, bu hafta da öyle, muhtemelen önümüzdeki maçları da final olacak. İki taraf da derbiyi kazanmak zorunda. Beraberlik yeni hikayeler getirecektir.



Fatih Terim, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında oyunu da oyuncularını da çok iyi kurguladı. Ama iki rakibi de savunmayı ve mücadele etmeyi seçen oyun karakteriyle oynadılar. Bu kez kendi sahasında, 'Galatasaray defans yapmaz' hamasetiyle mi çıkacak, yoksa daha kontrollü mü olacak?



Oyunun kaderini Fatih Terim belirleyecek. Çünkü; Şenol Güneş, Bayern deplasmanında bile sistemini veya takım düzenini bozmadı. Yine aynı oyuncularla, aynı taktikle fakat 'daha dikkatli olun' diyerek çıkacaktır. Türkiye'de hangi takım, 'Ben baskılı oyunla Beşiktaş'ı yeneceğim' derse ve saldırırsa, tabelada en az iki gol yazmasına razı olmalı. Üç tane atacaksa, bu kararı versin. Bu nedenle 'farklı olmayı' denemekten kaçınmayan Terim'i daha önde görüyorum. Maçın anahtarı onda.



Galatasaray ev sahibi olduğu için önemli bir kozu cebinde tutuyor. Baskılı oynayan iki takımın da en sevmediği şey geriye koşmak zorunda kalmaları. Bu yüzden kim ki, kendi oyununu rakibe kabul ettirir; maçı da kazanmaya çok yaklaşır. Bu noktada oturmuş oyunu ve kadro kalitesi ile sanki Beşiktaş daha şanslı. Pepe'nin de oynayacak olması, Galatasaray'ın en önemli gol şansı Gomis'in işini zorlaştıracak.



