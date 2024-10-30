Galatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası PFDK sevklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
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30 Ekim 2024 11:02
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası PFDK sevklerini açıkladı. Beşiktaş'ta görevli olan Sezgin Gülnar, "saldırı" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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