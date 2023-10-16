Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları iddaa.com'da açıklandı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin KRAL ORANLARI iddaa.com'da belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları iddaa.com'da açıklandı
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16 Ekim 2023 15:16
Son güncelleme 16 Ekim 2023 15:51
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde iddaa.com'da oranlar açıklandı.

21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımın kazanmasına iddaa.com'da 1.55 oran belirlendi.

Burak Yılmaz yönetiminde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran 4.40 olarak açıklandı. Beraberliğin oranı ise 3.83 olarak duyuruldu.

Öte yandan derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51, 2.5 Alt bitmesine ise 2.18 oran verildi.

TIKLA, DERBİYE İDDAA.COM'DA KRAL ORANLARLA OYNA!

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