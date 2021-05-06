Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde iddaa oranları değişti.
Daha önce Galatasaray'ın galibiyetine 2,20 oran açıklayan iddaa Risk Yönetim Kurulu, sarı-kırmızılı takımın oranını 2,05'e çekti.
Derbide konuk ekip Beşiktaş'ın kazanmasına verilen 2,40 oranı, 2,50 olarak güncellendi. Beraberlik oranı ise 2,95'ten 3,10'a çıktı.
Daha önce Galatasaray'ın galibiyetine 2,20 oran açıklayan iddaa Risk Yönetim Kurulu, sarı-kırmızılı takımın oranını 2,05'e çekti.
Derbide konuk ekip Beşiktaş'ın kazanmasına verilen 2,40 oranı, 2,50 olarak güncellendi. Beraberlik oranı ise 2,95'ten 3,10'a çıktı.