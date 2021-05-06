Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti

Ligde cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin iddaa oranları değişti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti
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06 Mayıs 2021 15:52
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde iddaa oranları değişti.

Daha önce Galatasaray'ın galibiyetine 2,20 oran açıklayan iddaa Risk Yönetim Kurulu, sarı-kırmızılı takımın oranını 2,05'e çekti.

Derbide konuk ekip Beşiktaş'ın kazanmasına verilen 2,40 oranı, 2,50 olarak güncellendi. Beraberlik oranı ise 2,95'ten 3,10'a çıktı.

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