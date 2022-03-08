Galatasaray, Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide ev sahibi ekibe 2.31, beraberliğe 3.10, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.56 oran verildi.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide ev sahibi ekibe 2.31, beraberliğe 3.10, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.56 oran verildi.
- ̷🚀2.31 Galatasaray
- ̷🚀3.10 Beraberlik
- ̷🚀2.56 Beşiktaş
👑KRAL ORAN👑
̷2̷.̷2̷0̷-🚀2.31 Galatasaray
̷2̷.̷9̷5̷-🚀3.10 Beraberlik
̷2̷.̷4̷4̷-🚀2.56 Beşiktaş
😍Galatasaray - Beşiktaş maçı 𝘀𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲 iddaa bayileri ve https://t.co/QTdGuM4P5D'a özel daha yüksek oranlarla iddaaseverleri bekliyor. @iddaa #HeyecanMahallede
— Sporx (@sporx) March 8, 2022