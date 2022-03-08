Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları!

Galatasaray'ın 14 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin iddaa oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları!
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08 Mart 2022 16:49
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide ev sahibi ekibe 2.31, beraberliğe 3.10, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.56 oran verildi.

  • ̷🚀2.31 Galatasaray
  • ̷🚀3.10 Beraberlik
  • ̷🚀2.56 Beşiktaş
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