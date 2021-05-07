Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda cumartesi saat 20.30'da başlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda cumartesi saat 20.30'da başlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Cüneyt Çakırlı 9 derbide;
Galatasaray: 5
Beşiktaş: 3
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
Beşiktaş 0-2 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Galatasaray 4-2 Beşiktaş
Galatasaray 1-0 Beşiktaş
Galatasaray 3-2 Beşiktaş pic.twitter.com/uVIm7aPO5C
— Sporx (@sporx) May 7, 2021