Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.



Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda cumartesi saat 20.30'da başlayacak.



Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler



MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus



Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık



Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk



Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar



Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır



Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya



Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler



Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen



