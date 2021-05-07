Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
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07 Mayıs 2021 10:01
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda cumartesi saat 20.30'da başlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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