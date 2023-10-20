Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tecrübe konuşacak!

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek Galatasaray'da Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın kaptanı, Beşiktaş'a karşı 26'ncı kez oynayacak. 2011 yılının yaz transfer döneminde Lazio'dan takıma katılan Uruguaylı fi le bekçisi, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere 25 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de kaybetti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev alan Muslera, kalesinde 4 gol gördü. Beşiktaş'ta en çok Galatasaray derbisine çıkan ise 15 maçla Necip Uysal.
Galatasaray'ın kaptanı, Beşiktaş'a karşı 26'ncı kez oynayacak. 2011 yılının yaz transfer döneminde Lazio'dan takıma katılan Uruguaylı fi le bekçisi, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere 25 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de kaybetti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev alan Muslera, kalesinde 4 gol gördü. Beşiktaş'ta en çok Galatasaray derbisine çıkan ise 15 maçla Necip Uysal.