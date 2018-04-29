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Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi 2 gözaltı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşikta'ta karşılaşma öncesi 2 taraftar gözaltına alındı.

Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi 2 gözaltı
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29 Nisan 2018 16:21
Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

2 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

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