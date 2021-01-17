Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor

Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi.



Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla aldı.



Galatasaray, daha sonra biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 5'i de Vodafone Park olmak üzere Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta rakibi ile oynadığı ilk maçı berabere bitirirken, sonraki 4 maçı kaybetti.



Galatasaray, Vodafone Park'taki son 4 maçını gol atamadan yitirdi.



