Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor
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17 Ocak 2021 21:56
Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, daha sonra biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 5'i de Vodafone Park olmak üzere Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta rakibi ile oynadığı ilk maçı berabere bitirirken, sonraki 4 maçı kaybetti.

Galatasaray, Vodafone Park'taki son 4 maçını gol atamadan yitirdi.



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