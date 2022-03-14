Galatasaray Beşiktaş canlı radyo yayını dinle, GS BJK maçı hangi radyoda canlı?

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis









Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven









EKSİKLER



Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi. Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm biletler satıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen 50 binden fazla Sarı-Kırmızılı futbolseverin Nef Stadyumu'na hücum etmesi ve sezon rekorunu kırması bekleniyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti. Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig 'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde Sarı-Kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor. Ayrıca Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştıGalatasaray, 10 Mart'taki Barcelona maçıyla başlayan ve yaklaşık 1 ay sürecek dönemde zorlu ve sıkışık bir fikstürden geçiyor. Süper Lig'de Beşiktaş derbisine çıkacak sarı-kırmızılı takım, 3 gün sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, ardından 10 Nisan'a kadar Süper Lig'de arka arkaya Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Galatasaray, Avrupa'da Barcelona'yı elemesi durumunda ise 7 ve 14 Nisan'da çeyrek final maçlarını yapacak.Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 350 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.