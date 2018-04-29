Galatasaray Beşiktaş canlı radyo yayını dinle, GS BJK maçı hangi radyoda canlı?

Galatasaray Beşiktaş maçı, bein sports'ta canlı olarak yayınlanıyor. Digitürk üyeleri bein sports'ta Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak izleyebilirler. Bunun için paket satın alarak bein sports'u izleyebilirsiniz. Galatasaray Beşiktaş maçını canlı şekilde Sporx'ten dakika dakika takip ederek heyecan ortak olabilirsiniz.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ İDDAA ORANLARI NASIL?
iddaa, şampiyonluk yarışı adına çok kritik olan derbide favori olarak ev sahibi Galatasaray'ı gösterdi.
Derbide Galatasaray'ın galibiyetine 2,05'lik oran açıldı. Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran ise 2,55 olarak belirlendi. Kritik maçta beraberlik oranı ise 3,10 olarak açıldı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Ünlülerin derbi tahminleri
Demet Şener:
Galatasaray 1-3 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Başakşehir
Serkan Çayoğlu:
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Beşiktaş
Seray Sever:
Galatasaray 2-3 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Beşiktaş
Zafer Algöz:
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Beşiktaş
Ahmet Hakan:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
Hande Ataizi
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
İsmail Saymaz
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
Uğur Vardan
Galatasaray 3-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
Ebru Polat:
Galatasaray 1-3 BeşiktaşŞampiyon adayı: Beşiktaş
Sinan TuzcuoğluGalatasaray 4-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
İzzet Yıldızhan:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
Alişan:
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Şampiyon adayı: İlgilenmiyorum
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Beşiktaş
Onur Ünlü:
Galatasaray 2-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Adayım yok
Mert Fırat
Galatasaray 2-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Fenerbahçe
Cansel Elçin:
Galatasaray 3-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Galatasaray
Umut Kurt:
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Beşiktaş
Murat Şeker:
Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Başakşehir
Hakan Altun
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Beşiktaş
Ferhat Göçer
Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Şampiyon adayı: Fenerbahçe İŞTE SPOR YAZARLARININ DERBİ YORUMU;
Ahmet Çakar
3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu ve şampiyonluk düğümünü, hatta ligin tepe sıralamasını değiştirebilecek çok kritik bir maç. Kazanan şampiyon olur mu? Bu sorunun da cevabı kolay değil ama kaybeden kesinlikle 4. olur.
Zira G.Saray kazanırsa şampiyonluk için avantaj sağlar ama Başakşehir'in de kazanabileceğini öngörürsek h,l, puan farkı bir olacak. Amaaa…. Beraberlik ve Beşiktaş'ın galibiyetinde G.Saray müthiş bir avantaj kaybeder.
Bütün ibre Başakşehir'e döner. Gelelim Beşiktaş'a… Çok sıkıntılı bir 10 günü geride bıraktılar. Önlerinde tek umutları var, o da Türkiye Ligi. Üstelik beraberlik işlerine yaramıyor. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kazansalar şampiyon olurlar mı? Garanti değil. Ama bu maçın şifresi şu; kaybeden ligi kaybeder.
Bu tür maçlar için 'hocaların formda olması' lafına asla iştirak edemem. Sahada sonucu, oyuncular belirleyecek. Hatta belki de detaylar belirleyecek. Bu tür maçlarda hocanın saha içi etkisi azdır. Ama maç önü motivasyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Ben de MHK'nin yerinde olsam, Fırat Aydınus'u atardım. Bu tür maçlardaki deneyimi çok fazla. Üstelik bu sene sürekli formda ve iyi maçlar yönetiyor. Ama dedik ya, masum ve insani bir hata bile şampiyon olacak takımı dördüncü, dördüncü olacak bir takımı da şampiyon yapabilir. Allah Fırat'ın yardımcısı olsun.
G.Saray 50 bin kişilik stadıyla korkunç bir psikolojik baskı oluşturuyor. Ama G.Saray'ın takım savunması hangi maç olursa olsun, sürekli açık veriyor. Hele hele Beşiktaş gibi kaliteli gol ayakları olan bir takıma bu açıklardan birini verirsen cezayı kesiverirlerRıdvan Dilmen
Derbi sonucuna göre Kocaman, son 3 maçta Aatif yerine Valbuena'ya şans verebilir. Derbi sonucu etkiler bu kararı.
Fenerbahçe'nin 72 puana ulaşacağını düşünüyorum. Ama bu da yetmeyebilir. Galatasaray derbiyi kazanırsa Beşiktaş'ın yarış dışı kalacağını düşünüyorum. Başakşehir, derbiden beraberlik sonucu çıkmasını ister.
Şu an en rahat Fenerbahçe. Aykut Kocaman derbiden nasıl sonuç ister bilemeyiz ama rahat bir şekilde maçı izleyecekler.Mehmet Demirkol
Kim şampiyon olur: Başakşehir
Sezonun takımı: Göztepe
Kim gol kralı olur: Gomis
Sezonun futbolcusu: Adebayor
Sezonun hakemi: Fırat Aydınus ŞAMPİ OLUR(LEVENT TÜZEMEN)
G.Saray, Beşiktaş'ı derbide yendiğinde 'şampi' olur ve kalan maçlar için ciddi bir özgüven ve moral-motivasyon kazanır. Derbide kimin kazanacağına iki teknik adamın stratejileri ve oyun anlayışları damga vuracaktır.
Türkiye'nin en derin kulübesi olan ve kaliteli ayaklara sahip takımı Beşiktaş. Ancak Şenol hoca ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun formatında olmadıklarını söyleyebilirim. Galatasaray, altını bir kez daha çiziyorum, Tudor döneminde unuttuğu büyük maç kazanma alışkanlığını Fatih Terim ile yeniden elde etti.
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu coşkulu biçimde istiyor, özellikle büyük maçlara davranış biçimi olarak mükemmel hazırlanıyor ve futbolcularına etkili bir itici güç oluyor. Deplasmanda etkisiz grafik çizen Belhanda, Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi oyuncular Türk Telekom'da seyircinin de sevgisi ve desteğiyle etkili oynuyor. Galatasaray'ın derbiyi kazanma konusunda bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
İki teknik adam da Türkiye'nin gururu. Tecrübeleri ve kaliteleri çok yüksek. Ancak Terim, Türk Telekom'daki büyük maçlara yeni kurulmuş hatta kendi kurmadığı bir takımı kafaca iyi hazırlıyor. Motive olmuş bir G.Saray, herkesi evinde yener. Şenol hocanın Beşiktaş'ta kurduğu pasa dayalı sisteme yatkın oyuncular alındı.
Yani gelen yerli ve yabancılar gidenlerin yerini doldurdu. Terim ve Güneş'in en büyük özellikleri oyuncularla kurdukları baba-arkadaş- hoca yakınlaşmasıdır. Bu iki büyük teknik adam, dibe vurmuş oyuncuları da ayağa kaldırmayı hep başarmıştır. Bir kez daha iki büyük hocanın satrancına tanık olacağız.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Quaresma'ya da rahat top kullanabileceği alan bırakılmamalı
G.Saray, Türk Telekom'da büyük maçlara zihinsel olarak mükemmel motive oluyor. Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla mükemmel pas yapıyor, kanatları iyi kullanıyor. G.Saray, Başakşehir maçındaki gibi Beşiktaş'a geniş alan vermemeye özen göstermelidir. Ayrıca Beşiktaşlı oyuncular temaslı oyunlardan rahatsız oluyor ve çabuk öfkeleniyor.
Quaresma, Talisca gibi oyunculara rahat top kullanabilecekleri alanlar bırakılmamalı ve baskı yapılmalı. G.Saray'da bir oyuncunun gözü, kafa vuruşlarında çok etkili olan Talisca'nın üzerinde olmalı. Brezilyalı yıldız, kendini saha içinde unutturup yaptığı dip koşularla ve dışarıdan attığı etkili şutlarla bu zamana kadar rakiplerini hep avladı. Bu arada derbinin stratejisini, aynı gün 16.00'da oynanacak Osmanlı- Başakşehir maçının sonucu da etkileyecek. KAZANMAK ZORUNDA...(GÜRCAN BİLGİÇ)
Zirve sıkışmış durumda. Dört takım üç puan çevresinde yakınlaşmışlar. Bu derbinin galibinin önünde engel kalmayacak. Direksiyona geçecek ve kendi işini görecek. Böyle bir lig sonu finalini yaşadığımız için çok şanslıyız. Geçtiğimiz hafta hepsi final oynadı, bu hafta da öyle, muhtemelen önümüzdeki maçları da final olacak. İki taraf da derbiyi kazanmak zorunda. Beraberlik yeni hikayeler getirecektir.
Fatih Terim, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında oyunu da oyuncularını da çok iyi kurguladı. Ama iki rakibi de savunmayı ve mücadele etmeyi seçen oyun karakteriyle oynadılar. Bu kez kendi sahasında, 'Galatasaray defans yapmaz' hamasetiyle mi çıkacak, yoksa daha kontrollü mü olacak?
Oyunun kaderini Fatih Terim belirleyecek. Çünkü; Şenol Güneş, Bayern deplasmanında bile sistemini veya takım düzenini bozmadı. Yine aynı oyuncularla, aynı taktikle fakat 'daha dikkatli olun' diyerek çıkacaktır. Türkiye'de hangi takım, 'Ben baskılı oyunla Beşiktaş'ı yeneceğim' derse ve saldırırsa, tabelada en az iki gol yazmasına razı olmalı. Üç tane atacaksa, bu kararı versin. Bu nedenle 'farklı olmayı' denemekten kaçınmayan Terim'i daha önde görüyorum. Maçın anahtarı onda.
Galatasaray ev sahibi olduğu için önemli bir kozu cebinde tutuyor. Baskılı oynayan iki takımın da en sevmediği şey geriye koşmak zorunda kalmaları. Bu yüzden kim ki, kendi oyununu rakibe kabul ettirir; maçı da kazanmaya çok yaklaşır. Bu noktada oturmuş oyunu ve kadro kalitesi ile sanki Beşiktaş daha şanslı. Pepe'nin de oynayacak olması, Galatasaray'ın en önemli gol şansı Gomis'in işini zorlaştıracak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.
Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.
13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.
Tarihçe
2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.
2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.
2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.
2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.
2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.
2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.
2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.
2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.
2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.
2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.
2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.
2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.
Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.
Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar
beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.
beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.
beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.DİGİTÜRK PLAY'DEN DERBİ İZLEME
Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Facebook, Scope ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaz ancak bu dev derbinin yansımalarını sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı izlemek için Digitürk'ün derbi için hazırladığı tek maçlık kampanyalardan faydalanabilir ve dev derbiyi web'te cepte ya da tablette izlemek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz https://www.digiturkplay.com.tr
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G.SARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN (IOS) İNDİRİN... BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ /
Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4. BEİN SPORTS /
Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir.
BEİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ /
Bein Sports Türksat 4A uydu frekans bilgilerini öğrenmek isteyenler, uydu alıcıları için frekans bilgileri burad; beIN Sports HD Frekans Ayarı / Türksat 4A, Frekans (MHz) 11676, Polarizasyon V (Dikey), Sembol Oranı (ksps) 24444, FEC 3/4. BEİN SPORTS /
Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 12 Ocak 2017'de İspanya Kral Kupası'nda TSİ 23:15'te başlayan Sevilla-Real Madrid futbol maçının 43. dakikasında, mevcut Lig TV logosunun değişmesi ile birlikte yayın hayatına başlamıştır. Spor Toto Süper Lig, TFF 1.Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines Euroleague ve çoğu Tenis müsabakasını canlı yayınlamaktadır. Lig TV, 13 Nisan 2008'de HD yayına başlamıştır. Tüm yayınları yüksek çözünürlüklüdür. Süper Lig karşılaşmalarının tümü HD kalitesi ile yayınlanır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. Bu kanalı izleyebilmek için Digiturk abonelerinin Digiturk Plus veya Digiturk HD abonesi olmaları gerekmektedir. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...Galatasaray'da derbiye özel prim kararı!
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı. Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.
Beşiktaş galibiyetinin önemi, ekstra prim uygulaması ile takımdaki futbolculara daha iyi anlatılacak. Böylece sahada ekstra motive olacaklar. HEM PUAN BAŞI HEM EKSTRA
Derbi öncesinde prim tutarı ise şu anda sır gibi saklanırken Galatasaray sahaya çıkmadan önce oyunculara duyurulacak. Sarı-Kırmızılı takım eğer Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarırsa hem sözleşmelerdeki puan başına alacakları prim miktarını hem de derbi için belirlenen galibiyet ödülünü kazanacak. Yani takıma toplamda 4 milyon lira ekstra bir ödeme yapılacak.
Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da tüm hesaplar sezon sonunda şampiyonluk üzerine kuruldu. Çünkü yarış zirvede bitirilirse kasaya büyük paralar girecek. KAZ GELECEK YERDEN ESİRGEMEDİ
Sezon sonunda mutlu sona ulaşılması halinde öncelikle TFF'den şampiyonluk primi kazanılacak. Aynı zamanda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiş vizesi alınacağı için büyük paralar Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek. Bu nedenle dağıtılacak 1 milyon dolarlık prim, kağıt üstünde fazla gözükse de uzun vadede gelecek paranın yanında hiçbir şey değil. Aynı zamanda Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor. Şampiyonluk kupasının kalkması halinde yeniden Başkanlığa seçilme şansı artacak. Rakipleriyle de fark açılacak.
Vida: "Gomis ile bir hesabım var"
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7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.
Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. 'Kazanmalıyız'
Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.
Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.Halen unutulmadı
Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.
Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.Derbide gözler Rodrigues'in üzerinde!Galatasaray
ile Beşiktaş
arasında oynanacak olan derbide gözler Cim-Bom'un yıldız ismi Garry Rodrigues'in
üzerinde olacak.
Aylardır futbolcunun peşinde olan İngiliz ekibi Newcastle United ile Fransız ekibi Lyon'un yetkilileri, derbide sarı-kırmızılı futbolcunun performansını mercek altına alacak. Her iki kulüp de Türk Telekom Stadı'ndaki derbi için yer ayırtırken, Rodrigues'in sergileyeceği futbol, transferi için belirleyici olacak.
Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği sarı-kırmızılı futbolcu için İngilizlerin ısrarı biliniyordu. Buna ek olarak Fransız ekibi Lyon da devreye girdi. Her iki takım da derbide son kez Rodrigues'i izleyecek.
Kazancı az
Galatasaray'ın satışından yüksek bonservis geliri beklediği Garry Rodrigues'in sergileyeceği performansın değerini artıracağı öngörülüyor. Böylece 27 yaşındaki futbolcu için beklenen 15-20 milyon euroluk bonservis geliri, yaz döneminde sarı-kırmızılı kulübün kasasına girebilir.
Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu, her sezon için 1 milyon 350 bin euro alması öngörülmüştü. Rodrigues, sarı-kırmızılı takımda en az kazanan isimlerin başında geliyor.
Fatih Terim antrenmanı neden taraftara açmadı?
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Galatasaray
derbi stratejisi sakinlik üzerine oldu. Sarı-kırmızılılar, mümkün olduğunca stresten uzak, ortamı germeden sezonun finaline hazırlanıyor.
Bu nedenle sarı-kırmızılıların son antrenmanın, derbi öncesi taraftara açılması fikrinden vazgeçildi. Cim-Bom hafta başında, Florya'daki son çalışmanın taraftara açılması düşüncesini taşıyordu. Ancak, teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca takımı gerilimli ortamdan uzak tutmarken, maç öncesinde de aynı politikayı izledi.
Diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz de derbi öncesi Florya'ya gitmeyecek. Cengiz'in, futbolcuların ve teknik kadronun konsantrasyonunun bozulmaması için böyle bir karar aldığı bildirildi.Derbi fakiri Gomis!
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 30 maçın 29'unda görev alan ve 27 kez rakip ağları havalandırıp gol krallığında zirve yapan Gomis'in derbilerde sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 maça çıkarken, bu 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi tattı. Fransız oyuncu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.
Güneş'ten derbi motivasyonu; "En iyi takımız"
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Beşiktaş'ta
gözler tamamen Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray
ile deplasmanda oynanacak olan 'final' niteliğindeki derbiye çevrildi.
Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını sadece teknik ve taktik açıdan değil, mental yönden de mücadeleye hazırlıyor. 'TECRÜBEMİZ SAHAYA YANSISIN'
Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu ülkenin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, kamuoyu söylüyor. Ancak bu lafta kalmamalı. En iyi takım, en ciddi rakiplerini yenmeli. G.Saray karşısında sahaya çıkın ve en iyi olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.
Lig yarışında son viraja girdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübemizin sahaya yansıması lazım. Sakin kalmamız, sahada kalmamız, işimizi tam konsantrasyonla, birbirimize yardım ederek yapmamız gereken bir maç. G.Saray lider ancak orada biz olmak istiyoruz. Bu nedenle de G.Saray'ı yenmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, tecrübemiz var. Mücadele edeceğiz. Artık ligin sonu. Tüm kapasitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.