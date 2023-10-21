GALATASARAY BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şifresiz Bein Sports GS-BJK derbi maçı canlı izle HD

Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 9. haftanın en kritik müsabakası Galatasaray ve Beşiktaş arasında Rams Park'ta oynanacak. Bu sezon yaptığı transferler ve yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Galatasaray, Teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Burak Yılmaz'la yola devam eden Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.
Galatasaray Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
|27'
|Savunmasında bir türlü topu uzaklaştıramayan Beşiktaş'ta topu alan Icardi kafasıyla arkadaşına göndermek istedi. Colley'e çarpan topu önünde bulan Icardi, yerden vuruşuyla Mert Günok'u geçerek topu ağlara yolladı.
|26'
|GOL Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçiyor.
|25'
|Sarı-kırmızılılarda yerde kalan Tete faul bekliyor.
|24'
|Gedson Fernandes, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
|23'
|ÇOK NET! Amartey'in uzaklaştıramadığı topta araya giren Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi. Mert Günok bu pozisyonda başarılı oldu.
|22'
|Galatasaray'da sağ kanatta Kaan Ayhan ortaladı. Valentin Rosier topu uzaktıran isim oldu.
|21'
|Son çizgide içeriye çeviren Tete'nin ortasını Omar Colley kafayla uzaklaştırdı.
|20'
|Karşılaşmanın bu dakikalarında tempo oldukça yükseldi.
|19'
|Sağ kanattan içeriye çevrilen topta Kerem Aktürkoğlu topu önünde bulup kaleye vurdu. Top üstten auta gidiyor.
|18'
|Galatasaray'da hücuma hızlı çıkmak isteyen Tete, Tayfur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Tayfur Bingöl sarı kart görüyor.
|18'
|DİREK! Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Tayfur'un kafası direkten oyun alanına döndü.
|17'
|Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Davinson Sanchez ve Daniel Amartey'e sarı kart gösterdi.
|16'
|Angelino'nun müdahalesinde bu kez yerde kalan oyuncu Rashica oldu. Beşiktaş sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.
|15'
|Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan uçarak kafayla vurdu. Mert Günok topa başarılı şekilde sahip oldu.
|14'
|Hakem Halil Umut Meler, Tayfur'un Torreira'ya yaptığı harekete faul verdi.
|13'
|Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Zaha topu ayağından açtı. Mert Günok kalesinden açılarak topa sahip oluyor.
|12'
|Siyah-beyazlıların ön alandaki baskısı sonucu Galatasaray savunması oyunu kurmakta zorlanıyor.
|11'
|Beşiktaş bu bölümde baskını artırmak istiyor.
|10'
|Baktiyor Zaynutdinov'un sol kanattan içeriye çevirdiği top savunmadan kaleye yönelip üst direğe çarparak kornere gitti.
|8'
|Hücumu hızlı başlatan Mert Günok, uzun pasında topu Aboubakar ile buluşturdu. İki Galatasaraylı Aboubakar'ı kapatınca Kamerunlu oyuncu topu kaptırdı.
|7'
|KAÇTI! Rakibinden sıyrılan Angelino sol kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşı pozisyonda şutunu çeken Angelino, Mert'i geçemedi. Mert'ten sekip kaleye yönelen topu Beşiktaşlı oyuncular çizgiden çıkardı.
|6'
|Beşiktaş'ta top Rashica'ya geldiğinde Galatasaray taraftarının Kosovalı oyuncuya büyük tepkisi oluyor.
|5'
|Sol kanatta Kerem'in içeriye çevirdiği top Icardi'nin gerisinde kaldı.
|4'
|Galatasaray karşılaşmaya 100. yıla özel satışa çıkardığı çubuklu forma ile çıktı.
|3'
|Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.
|2'
|Beşiktaş'ta Rashica ceza sahasına girmek isterken Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı topu taca yolladı.
|1'
|Beşiktaş'lı oyuncuların vuruşuyla karşılaşma başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
|M.Ö.
|YİNE KAÇTI! Gedson'un kısa düşen pasında araya giren Icardi, kaleci Mert'i geçtikten sonra kaleye vurdu. Omar Colley, kaleye giden topu taca yolladı.
|M.Ö.
|Galatasaray taraftarının Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografisi eşliğinde iki takım oyunculara sahaya çıktı. Karşılaşma başlamak üzere.
|M.Ö.
|Burak Yılmaz: "Bu tür maçlarda oyuncuların çok motive olma ihtiyacı yok. Sadece teknik taktik olarak yardımcı olmaya çalıştık. Oyuncularımız iyi durumda, taraftarlarımızın burada olduğunu bilmek de bize ayrı bir güç sağlıyor. Maça çok iyi hazırlandık, Galatasaray'ın tüm maçlarını izledik. Tabii ki bir planımız var."
|M.Ö.
|Okan Buruk: En iyi şekilde hazırlanıyoruz ama sonuçta sahada oyuncular en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularıma çok güveniyorum. Mental olarak iyiler. İç sahada kalitemizle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İyi çizgimizi sürdürmek istiyoruz. Kazanarak moral bulmak istiyoruz."
|M.Ö.
|Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyar, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
|M.Ö.
|Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
|M.Ö.
|Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.
|M.Ö.
|Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.
|M.Ö.
|Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 GOL gördü.
|M.Ö.
|Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
|M.Ö.
|"Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.
|M.Ö.
|Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı.
|M.Ö.
|Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak.
|M.Ö.
|Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.
|M.Ö.
|İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.
|M.Ö.
|"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 GOL atıp, 3 GOL yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla GOL şansı vermedi.
|M.Ö.
|Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
|M.Ö.
|Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
|M.Ö.
|Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
|M.Ö.
|İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 GOL kaydetti.
|M.Ö.
|Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
|M.Ö.
|Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.
|M.Ö.
|Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
|M.Ö.
|Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak.
|M.Ö.
|Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.
|M.Ö.
|Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.
|M.Ö.
|Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.
|M.Ö.
|Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
|M.Ö.
|RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
|M.Ö.
|Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.