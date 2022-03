Galatasaray Beşiktaş CANLI İZLE, Beşiktaş Galatasaray maçı izle

Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.Galatasaray maçı, teknik direktör Önder Karaveli açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor. Futbolcuları gibi kendini de özel olarak derbiye motive eden Karaveli, oyuncuların hepsiyle tek tek yakından ilgileniyor ve özel konuşmalar yaparak motivasyon sağlıyor. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Öğrencilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Karaveli, "Rakibimizin ligde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Daha önce ligde oynadıkları Trabzonspor ve Avrupa'da çıktıkları Barcelona karşılaşmalarında gördük ki büyük maçlara farklı konsantre olup çıkıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız" dedi. Galatasaray'ın her zaman çok güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Evet işimiz hiç kolay değil ama biz Beşiktaş'ız. Rakibimiz nasıl büyük maçlara farklı bir anlayışla çıkıyor, biz de aynısını yapmalıyız." ifadelerini kullandı. 47 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularına yağtığı konuşmada, "Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur. Bu yüzden dikkatli olup, hatasız oynarsak istediğimiz sonuçla sahadan ayrılabiliriz" dedi. Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve ekibi de, derbide haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara sık sık vurguladı. Bundan önceki derbilerde bu konudaki eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesi istendi.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin ve Ryan Babel bulunuyor.