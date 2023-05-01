Galatasaray Beşiktaş'a yenilerek ilki yaşadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamış takımlara karşı ilk kez maç kaybetti.



Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i yenip, Trabzonspor ile berabere kalmıştı.



Galatasaray sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor'u mağlup etmişti.



İstanbul takımlarına ilk kez yenildi



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir İstanbul takımı karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce İstanbul temsilcileriyle oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.





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