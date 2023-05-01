Galatasaray Beşiktaş'a yenilerek ilki yaşadı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamış ekiplere ilk kez yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Beşiktaş'a yenilerek ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2023 01:05
Son güncelleme 01 Mayıs 2023 02:11
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamış takımlara karşı ilk kez maç kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i yenip, Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Galatasaray sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor'u mağlup etmişti.

İstanbul takımlarına ilk kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir İstanbul takımı karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce İstanbul temsilcileriyle oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery