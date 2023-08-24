Galatasaray beş maç sonra gol yedi!

Galatasaray, 5 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.
Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig'de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.
Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig'de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.