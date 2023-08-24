Galatasaray beş maç sonra gol yedi!

Galatasaray yeni sezonda çıktığı resmi müsabakalarda 5 maçın ardından kalesinde gol gördü.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray beş maç sonra gol yedi!
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24 Ağustos 2023 00:43
Galatasaray, 5 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.

Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig'de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.

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