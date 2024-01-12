Galatasaray, Berkan Kutlu'yu geri çağırdı!

Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.
Sarı kırmızılı takım, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.
TAKIMA KATILACAK
25 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacak.
SEZON BAŞINDA KİRALANDI
Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.
FAZLA SÜRE ALAMADI
Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.
Sarı kırmızılı takım, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.
TAKIMA KATILACAK
25 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacak.
SEZON BAŞINDA KİRALANDI
Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.
FAZLA SÜRE ALAMADI
Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.
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