Galatasaray, Berkan Kutlu'yu geri çağırdı!

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı. Başarılı oyuncu, kısa süre içinde takıma katılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Berkan Kutlu'yu geri çağırdı!
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12 Ocak 2024 10:06
Son güncelleme 12 Ocak 2024 10:14
Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.

Sarı kırmızılı takım, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.

TAKIMA KATILACAK

25 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacak.

SEZON BAŞINDA KİRALANDI

Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

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