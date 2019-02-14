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Galatasaray - Benfica maçında tartışmalı penaltı kararı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta verilen bir karar çok konuşuldu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Benfica maçında tartışmalı penaltı kararı
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14 Şubat 2019 21:26
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir karar çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Jesus Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi.

Bu arada devre arasında da Galatasaraylı futbolcular, soyunma odası koridorunda hakem Jesus Gil Manzano'ya penaltı kararının yanlış olduğunu dile getirdiler. 

DENİZ ÇOBAN'DAN KARAR İÇİN YORUM

Kararla ilgili paylaşım yapan eski hakem Deniz Çoban "Yabancı hakem isteyenler online mı?" sözleriyle penaltının yanlış olduğunu dila getirdi.





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