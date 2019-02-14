Yabancı hakem isteyenler online mı?" sözleriyle penaltının yanlış olduğunu dila getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir karar çok konuşuldu.Karşılaşmanın 29. dakikasında sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.Galatasaraylı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Jesus Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi.Bu arada devre arasında da Galatasaraylı futbolcular, soyunma odası koridorunda hakem Jesus Gil Manzano'ya penaltı kararının yanlış olduğunu dile getirdiler.Kararla ilgili paylaşım yapan eski hakem Deniz Çoban "